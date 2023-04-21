【北水炒Ｄ乜】淨流出５１﹒４９億元，買中芯沽盈富

《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指低開１２點，報２０３５４點。最高升

１０４點報２０４７２點，最低跌５９點報２０３０８點。恒指收報２０３９６點，升２９點或

０﹒１４％。

北水全日淨流出５１﹒４９億元，上日淨流入２９﹒６６億元。北水淨買入最多的個股依次

是中芯國際（００９８１）、美團（０３６９０）、東方甄選（０１７９７）；淨賣出最多的依

次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１０１５﹒６１億元增加１﹒７％。其中港股通成交３７６﹒３億元，佔總成交

３７﹒１％。

中芯國際升６﹒２２％報２５﹒６元，北水淨買入７﹒９億元；美團升３﹒５４％報

１４０﹒４元，北水淨買入２﹒９億元；東方甄選跌１０﹒７５％報２９﹒９元，北水淨買入１

億元。

盈富基金升０﹒１９％報２０﹒６元，北水淨賣出２８億元；恒生中國企業升０﹒０３％報

６９﹒５８元，北水淨賣出２１﹒１億元；建設銀行升０﹒１９％報５﹒３２元，北水淨賣出

５﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中芯國際 （００９８１） ７﹒８６

美團 （０３６９０） ２﹒８８

東方甄選 （０１７９７） １﹒０２

金斯瑞生物科技 （０１５４８） ０﹒７２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －２８﹒０２

恒生中國企業 （０２８２８） －２１﹒０８

建設銀行 （００９３９） －５﹒２４

騰訊控股 （００７００） －３﹒６９

中國移動 （００９４１） －２﹒１７

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