《日入而息》英國副首相藍韜文辭職，李家超率議員訪問大灣區

《今天重點》

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英國副首相兼司法大臣藍韜文宣布請辭，此前當局已就他欺凌相關的正式投訴進行獨立調查。調

查報告在日前完成，證實了兩項指控，而反駁了全部其他指控

行政長官李家超今日率領特區政府及立法會大灣區訪問團到訪深圳、東莞、佛山和廣州四個大灣

區城市進行為期四天的訪問。李家超表示，很期待體現愛國者治港下同心同德，提升治理水平

中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１６８﹒２９點，按周微跌０﹒０７％。指數連續４周在１６８

點水平反覆徘徊，反映３月２３日港銀未有跟隨美國加息後首周市況

港燈（０２６３８）周三凌晨出現故障，導致港島區多處停電４８分鐘，環境及生態局長謝展寰

表示，政將檢討兩電賞罰機制，並向港燈建議不論現行機制下是否有額外賞金，有關賞金要悉數

回饋市民

中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，根據中國企業會計準則，集團今年第一季

純利為２６﹒４２億元（人民幣。下同），按年增長１９﹒２％，優於市場預期；每股基本及攤

薄盈利５６分

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《即日市況》

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恒指低收３２１點報２００７５，中芯收跌逾９％，李寧逆市升３％

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《深滬股市》

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滬指收跌１﹒９５％守三千三，外資狂走７６億半年高

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《美元匯價》

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美元兌日圓料不易突破１３８關口

歐元最新報１﹒０９６０╱６４，日圓最新報１３３﹒７７╱８１

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《公司業績》

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中海宏洋（０００８１）首季經營溢利增３５％

長汽（０２３３３）首季少賺８９﹒３％至１﹒７４億元人民幣

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《公司資訊》

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京東（０９６１８）未注意到中國政府在該公司實體擁有直接或間接權力

雍禾醫療（０２２７９）今年有信心扭虧門店數量料破百，未來復派息

比亞迪（０１２１１）斥２﹒９億美元在智利設電池材料廠

康師傅（００３２２）建議授權回購

寶新金融（０１２８２）擬更改公司名稱

津上機床（０１６５１）大股東日本津上持股量降至６５％

滙控（００００５）杜嘉祺稱內地疫後重新開放令人鼓舞

宏利（００９４５）在中國推出新的財富及資產管理品牌，將引入嶄新養老金方案

英達公路再生科技（０６８８８）受託人根據獎勵計劃購買３８萬股

新地（０００１６）申請增設人民幣櫃台

招商局置地（００９７８）首季合同銷售升２６﹒７％至９７﹒８６億元人民幣

淡馬錫減持工商銀行（０１３９８）１２００萬股，涉資逾５１５０萬元

貿易通（００５３６）向承授人授出購股權，涉６８０萬股

中國信達（０１３５９）建議聘請羅兵咸永道為本年度境外會計師事務所

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《國企紅籌》

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華潤置地（０１１０９）夥長隆斥１９７億人幣奪廣州番禺四幅地塊；潤地連續抽中番禺兩靚地

，同業質疑黑幕要求徹查

中國建築（０３３１１）首季營業額按年增加近２５％

中國再保險（０１５０８）首三月子公司原保費收入升８４﹒４％

中銀航空租賃（０２５８８）第一季交付２架飛機

招商局港口（００１４４）附屬訂立ＢＯＴ協議發展南亞商業物流中心

佐力小貸（０６８６６）主要股東近３億內資股份質押今解除

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《神州民企》

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中國動向（０３８１８）第四財季平台零售流水錄１０－２０％中低段增長

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《中國要聞》

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外匯局表示貨物貿易順差規模仍會保持較高水平；推動跨境貿易投融資高水平開放試點；中美利

差倒掛收斂，外資投資中國股債有空間；外債規模合理風險可控，續關注外債安全性；首季結售

匯逆差１５３億美元，結匯率略升；３月銀行結匯１８７８億美元售匯２０３７億；人民幣匯率

無大起大落，跨境使用佔比不斷升；推動跨境貿易投融資高水平開放試點

五一假期火車票開售首日，銷量破３項紀錄

上海土拍第三日收金１４３億，四地塊均由央國企競得

外匯順差去哪？外匯局：資金來源和運用都在市場主體

中新金融峰會簽約重點項目９０個，金額１１１０億元人民幣

習近平稱以中國式現代化新成就為世界發展提供新機遇

上海電氣原董事長鄭建華受審，被控受賄１﹒５６億元人民幣

國家疾控局表示ＸＢＢ﹒１﹒１６未在本土形成傳播優勢

傳深圳二手房參考價取消，銀行未接通知續參考價按揭

廣東省長王偉中稱希望和上交所進一步深化合作

傳監管要求保險新開發產品定價利率降至３％

人行８８０億逆回購利率持平，本周淨投放１７８０億元人民幣

傳台出版社總編在大陸被捕，陸委會稱「人平安」

秦剛稱二戰後台灣回歸中國，收回的土地絕不會再失去

方星海稱第一季Ａ股外資淨流入１５００億元人民幣

首批三個３０年期國債期貨合約今日上市

五一假期火車票開售首日，銷量破３項紀錄

方星海稱中金所要進一步深化引導機構中長期資金入市

全國社會保障基金過去１０年年均投資收益率８﹒２％

華為宣布實現自主可控的企業ＩＴ系統替代甲骨文

深圳數據交易所與螞蟻簽框架協議，建設數據要素市場

雪松控股風險持續暴露，公安、銀保監同步調查

深圳前海冀建全球大宗商品人民幣定價中心

上海市房管局表示嚴禁房地產經紀機構捏造散布漲價信息

上海漕河涇開發區將出台政策扶持元宇宙企業發展

首季網絡零售額穩步增長，其中金銀珠寶增速達２８％

高校畢業生破千一萬，國務院續免助學貸款利息穩就業

上交所原副總經理劉逖接受監察調查

連續兩月減持後，３月境外機構增持銀行間債券百億元

傳華晨中國或獲瀋陽市政府收購３０％股權

ＳＴ紫晶和ＳＴ澤達成科創板首批退市公司

債券借貸匿名點擊業務範圍下周二起擴至地方債

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒６７％，報１５６０２﹒９９點

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《國際要聞》

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加拿大多倫多揭機場黃金盜竊案，損失１４８０萬美元

美媒表示美國總統拜登最快下周正式宣布競選連任

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《外圍經濟》

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平治公布第一季度業績快報勝預期

恐中韓交惡打擊經濟，南韓旅遊和化妝品公司股價挫

投機者準備應對植田和男下周首次主持央行會議的結果

美國３月二手房屋價格按年跌幅為２０１２年以來最大

通脹飆升，阿根廷央行將利率上調３厘至８１厘

美國貨幣市場基金遭遇兩年多來最大現金流出

紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯暗示聯儲局下月加息

中國續對歐美進口Ｇ﹒６５２光纖徵收反傾銷稅

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《大國博弈》

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美眾院通過法案，擬禁華為中興提供電信設備或服務

ＴｉｋＴｏｋ周受資稱數萬人負責審查移除不正當內容

傳美將限制對華高科技投資，中信建投表示實質影響不大

廣發證券表示美企對中國高科技投資少，影響微乎其微

中國外交部表示堅決反對美國限制美企對中國投資

南韓華僑領袖遭移送檢方，中餐廳被指設秘密警察站

耶倫評中俄無上限夥伴關係，外交部稱無權干涉

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《ＡＩ熱潮》

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３６０申請ＣＨＡＴ３６０、３６０ＧＰＴ等多枚商標；周鴻禕鼓勵３６０員工使用ＧＰＴ拿績

效

中國首個類ＣｈａｔＧＰＴ模型復旦ＭＯＳＳ今日開源

木頭姐表示ＣｈａｔＧＰＴ或因翻譯等問題提供錯誤信息

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《其他消息》

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陳茂波昨與易綱會面，討論進一步支持互聯互通等議題

律政司擬修例就高院國安案無罪裁決，准以案件呈述方式提出上訴

議員表示三隧分流方案鼓勵搭白牌車，運輸署稱收費已較現時平均低

３４歲男子確診猴痘，列懷疑輸入個案

ＤＳＥ今日開考，有確診考生自行到指定試場應考

工程師表示港燈港島停電事故涉人為低級錯失，情況罕見

大灣區訪問團下午出發，傳將到訪騰訊等４議員缺席

德晉前主席陳榮煉判囚１４年，涉不法經營賭博及洗黑錢等

能源諮詢委員會主席表示港島區停電起因可控，料政府會懲處港燈

謝展寰稱不滿港燈表現倡額外賞金悉數回饋市民，將檢討賞罰機制

中原ＣＣＬ按周微跌０﹒０７％，短期樓價料窄幅爭持

元朗「雨後」暫沽１５０伙，料５月招標售特色戶

深股通全日流出２２億元，外資淨流出創近半年高；滬股通全日流出近３９億元，外資大幅淨流

出逾７６億元

陳茂波到訪北京交易所，今日結束訪京行程

大灣區訪問團出發，李家超冀議員同心同德提升治理水平

機管局倫敦舉行午餐會宣傳香港，預計年底前客運量達疫前８０％

馬雲出任香港大學名譽教授，任期三年

運輸局表示港鐵（０００６６）票價機制與物業發展收益掛勾較清晰易明

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