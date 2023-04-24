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24/04/2023 15:55

《外資精點》滙豐研究：今年恒指目標２２４９０點，看好阿里騰訊

　　《經濟通通訊社２４日專訊》匯豐研究表示，對港股盈利增長維持看好，內地所有政策出台
均用作刺激經濟，該行予今年恒指目標２２４９０點，國企指數為８１７０點，認為香港３月推
出特專科技公司的上市制度，有利港股轉型，吸引更多新經濟股上市，並有機會重現２０１８年
至２０２１年的上市熱潮，而人民幣交易櫃台將有助加強港股深度和吸引力。
　　該行提出有四大投資主題，首先是利率將見頂，對中國離岸市場有利好，因在其中存在大量
對環球債息敏感的公司，利好非必需消費品、醫療、科技、房地產。其次為未被留意的高增長落
後者，即是公司今年盈利提升但股價未如理想，當中包括美團（０３６９０）、申洲
（０２３１３）、吉利（００１７５）等。
　　該行續指，第三是人工智能（ＡＩ）發展，該行看好ＡＩ發展利好服務和雲業務的企業，並
指有更多方法變現，看好騰訊（００７００）、商湯（０００２０）、阿里巴巴（０９９８８）
、百度（０９８８８）。第四是國企改革。該行相信國企成為中國經濟復甦，並繼續其長期發展
使命及推動中國現代化，看好潤地（０１１０９）、工行（０１３９８）、建行（００９３９）
、中移動（００９４１）。（ｂｎ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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