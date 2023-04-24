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即市新聞

24/04/2023 07:50

《國金頭條》市場料聯儲局加息２５基點，經濟前景難料美股周線跌

　　《經濟通通訊社２４日專訊》投資者消化聯儲局即將加息２５基點的預測，美股上周五
（２１日）小幅上漲，但在通脹和經濟前景不確定下，３大股指周線下滑。
　　道指漲２２﹒３４點，或０﹒０７％，收３３８０８﹒９６點。標普５００漲３﹒７３點，
或０﹒０９％，收４１３３﹒５２點。那指漲１２﹒９點，或０﹒１１％，收１２０７２﹒４６
點。以周線計算，道指跌０﹒２３％，是六周來最差一周。納指跌０﹒４％，標普跌０﹒１％。
　　聯儲局將於下周召開議息會，已於多位委員上周表態支持加息２５基點。市場預測，加息
２５基點的機會高達８８％。無論是聯儲局採取更大膽的加息幅度，還是放寬貨幣政策，都可能
造成市場波動。
　
＊美元周線近兩月來首次走高＊
　
　　在聯儲局加息預期推動下，美元周線近兩月來首次走高，升０﹒１７％。上周五紐約尾盤美
匯指數報１０１﹒７２。歐元區經濟數據好轉，歐元兌美元升０﹒２％，至１﹒０９８８。日本
３月核心ＣＰＩ仍超預期，美元兌日圓小跌０﹒１％，至１３４﹒１。
　　金價在本月首次跌到２０００美元以下，紐約期金跌２８﹒６美元，或１﹒４％，報每盎司
１９９０﹒５美元。紐約期油漲５０美仙至每桶７７﹒８７美元。布蘭特期油５６美仙，收每桶
８１﹒６６美元。（ｊｆ）

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