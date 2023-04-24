恒指半日低收１２５點報１９９４９，李寧跌３％，阿里健康飆５％

《經濟通通訊社２４日專訊》投資者消化聯儲局即將加息２５基點的預測，美股上周五

（２１日）小幅上漲，但在通脹和經濟前景不確定下，３大股指周線下滑。

道指收漲２２點；標普５００收漲３點；納指漲１２點。以周線計算，道指跌０﹒２３％，

為六周以來最差一周；納指跌０﹒４％，標普５００跌０﹒１％。

聯儲局將於下周召開議息會，已有多名委員上周表態支持加息２５基點。市場預測，加息

２５基點的機會高達８８％。無論是聯儲局採取更大膽的加息幅度，還是放寬貨幣政策，都可能

造成市場波動。

港股下跌，恒生指數半日收報１９９４９，跌１２５點或０﹒６３％，主板成交

４９３﹒４６億元。恒生中國企業指數報６７４０，跌２３點或０﹒３５％。恒生科技指數報

３９７８，升８點或０﹒２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４４元，跌５﹒２元或１﹒４９％，成交２４﹒８４億元

；中芯國際收報２３﹒３元，升０﹒０５元或０﹒２２％，成交１５﹒５億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報８６﹒９元，跌１﹒０５元或１﹒１９％，成交１２﹒７２億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴

巴－ＳＷ。

李寧（０２３３１）收跌３﹒２２％，報５７﹒１５元，該股成交約３３７萬股，涉資

１﹒９４億元，盤中高見５９﹒０５元，最低見５７元；舜宇光學科技（０２３８２）跌

２﹒９３％，收報８４﹒４５元；金沙（０１９２８）跌２﹒８９％，收報２８﹒６元。

另外，阿里健康（００２４１）逆市收升５﹒４７％，報５﹒７８元，該股成交約４１６０

萬股，涉資２﹒３９億元，盤中高見５﹒８５元，最低見５﹒４８元；比亞迪（０１２１１）升

３﹒４３％，收報２２９﹒４元；石藥集團（０１０９３）升３﹒１６％，收報８﹒１６元。

（ｋｙ）

