  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2023 12:07

恒指半日低收１２５點報１９９４９，李寧跌３％，阿里健康飆５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》投資者消化聯儲局即將加息２５基點的預測，美股上周五
（２１日）小幅上漲，但在通脹和經濟前景不確定下，３大股指周線下滑。
　　道指收漲２２點；標普５００收漲３點；納指漲１２點。以周線計算，道指跌０﹒２３％，
為六周以來最差一周；納指跌０﹒４％，標普５００跌０﹒１％。
　　聯儲局將於下周召開議息會，已有多名委員上周表態支持加息２５基點。市場預測，加息
２５基點的機會高達８８％。無論是聯儲局採取更大膽的加息幅度，還是放寬貨幣政策，都可能
造成市場波動。
　　港股下跌，恒生指數半日收報１９９４９，跌１２５點或０﹒６３％，主板成交
４９３﹒４６億元。恒生中國企業指數報６７４０，跌２３點或０﹒３５％。恒生科技指數報
３９７８，升８點或０﹒２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４４元，跌５﹒２元或１﹒４９％，成交２４﹒８４億元
；中芯國際收報２３﹒３元，升０﹒０５元或０﹒２２％，成交１５﹒５億元；阿里巴巴－ＳＷ
收報８６﹒９元，跌１﹒０５元或１﹒１９％，成交１２﹒７２億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴
巴－ＳＷ。
　　李寧（０２３３１）收跌３﹒２２％，報５７﹒１５元，該股成交約３３７萬股，涉資
１﹒９４億元，盤中高見５９﹒０５元，最低見５７元；舜宇光學科技（０２３８２）跌
２﹒９３％，收報８４﹒４５元；金沙（０１９２８）跌２﹒８９％，收報２８﹒６元。
　　另外，阿里健康（００２４１）逆市收升５﹒４７％，報５﹒７８元，該股成交約４１６０
萬股，涉資２﹒３９億元，盤中高見５﹒８５元，最低見５﹒４８元；比亞迪（０１２１１）升
３﹒４３％，收報２２９﹒４元；石藥集團（０１０９３）升３﹒１６％，收報８﹒１６元。
（ｋｙ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港政情24/04/2023
黃迺元：申辦五一遊行無本地或海外經費支持，暫無意撤申請
人氣文章市場動向24/04/2023
滬港共建開放數據市場 培育年輕專才推動數碼商業生態
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」　AI勝者全取遊戲
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升　聯繫匯率較過往更穩妥
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」　中國或快推QE
人氣文章香港要聞24/04/2023
西醫工會:新冠患者每日增至多達十人，憂口服藥不足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金