恒指半日低收１２５點報１９９４９，李寧跌３％，阿里健康飆５％

《經濟通通訊社２４日專訊》投資者消化聯儲局即將加息２５基點的預測，美股上周五
（２１日）小幅上漲，但在通脹和經濟前景不確定下，３大股指周線下滑。
道指收漲２２點；標普５００收漲３點；納指漲１２點。以周線計算，道指跌０﹒２３％，
為六周以來最差一周；納指跌０﹒４％，標普５００跌０﹒１％。
聯儲局將於下周召開議息會，已有多名委員上周表態支持加息２５基點。市場預測，加息
２５基點的機會高達８８％。無論是聯儲局採取更大膽的加息幅度，還是放寬貨幣政策，都可能
造成市場波動。
港股下跌，恒生指數半日收報１９９４９，跌１２５點或０﹒６３％，主板成交
４９３﹒４６億元。恒生中國企業指數報６７４０，跌２３點或０﹒３５％。恒生科技指數報
３９７８，升８點或０﹒２％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４４元，跌５﹒２元或１﹒４９％，成交２４﹒８４億元
；中芯國際收報２３﹒３元，升０﹒０５元或０﹒２２％，成交１５﹒５億元；阿里巴巴－ＳＷ
收報８６﹒９元，跌１﹒０５元或１﹒１９％，成交１２﹒７２億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴
巴－ＳＷ。
李寧（０２３３１）收跌３﹒２２％，報５７﹒１５元，該股成交約３３７萬股，涉資
１﹒９４億元，盤中高見５９﹒０５元，最低見５７元；舜宇光學科技（０２３８２）跌
２﹒９３％，收報８４﹒４５元；金沙（０１９２８）跌２﹒８９％，收報２８﹒６元。
另外，阿里健康（００２４１）逆市收升５﹒４７％，報５﹒７８元，該股成交約４１６０
萬股，涉資２﹒３９億元，盤中高見５﹒８５元，最低見５﹒４８元；比亞迪（０１２１１）升
３﹒４３％，收報２２９﹒４元；石藥集團（０１０９３）升３﹒１６％，收報８﹒１６元。
（ｋｙ）
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