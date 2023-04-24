恒指低開２５點報２００４９，華潤萬象生活逆市升１﹒８％

《經濟通通訊社２４日專訊》投資者消化聯儲局即將加息２５基點的預測，美股上周五
（２１日）小幅上漲，但在通脹和經濟前景不確定下，３大股指周線下滑。
道指收漲２２點；標普５００收漲３點；納指漲１２點。以周線計算，道指跌０﹒２３％，
為六周以來最差一周；納指跌０﹒４％，標普５００跌０﹒１％。
聯儲局將於下周召開議息會，已有多名委員上周表態支持加息２５基點。市場預測，加息
２５基點的機會高達８８％。無論是聯儲局採取更大膽的加息幅度，還是放寬貨幣政策，都可能
造成市場波動。
港股向下，恒生指數開報２００４９，跌２５點或０﹒１３％，主板成交２１﹒９７億元。
恒生中國企業指數報６７６２，跌１點或０﹒０３％。恒生科技指數報３９７２，升２點或
０﹒０７％。
華潤萬象生活（０１２０９）現價升１﹒８％，報４２﹒３５元，該股成交約２００股，涉
資８４７０元；潤啤（００２９１）升１﹒２３％，報６１﹒９５元；中石化（００３８６）升
１﹒１９％，報５﹒１１元；網易（０９９９９）升１﹒０６％，報１４３﹒６元。（ｋｙ）
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