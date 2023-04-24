  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2023 09:22

恒指低開２５點報２００４９，華潤萬象生活逆市升１﹒８％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》投資者消化聯儲局即將加息２５基點的預測，美股上周五
（２１日）小幅上漲，但在通脹和經濟前景不確定下，３大股指周線下滑。
　　道指收漲２２點；標普５００收漲３點；納指漲１２點。以周線計算，道指跌０﹒２３％，
為六周以來最差一周；納指跌０﹒４％，標普５００跌０﹒１％。
　　聯儲局將於下周召開議息會，已有多名委員上周表態支持加息２５基點。市場預測，加息
２５基點的機會高達８８％。無論是聯儲局採取更大膽的加息幅度，還是放寬貨幣政策，都可能
造成市場波動。
　　港股向下，恒生指數開報２００４９，跌２５點或０﹒１３％，主板成交２１﹒９７億元。
恒生中國企業指數報６７６２，跌１點或０﹒０３％。恒生科技指數報３９７２，升２點或
０﹒０７％。
　　華潤萬象生活（０１２０９）現價升１﹒８％，報４２﹒３５元，該股成交約２００股，涉
資８４７０元；潤啤（００２９１）升１﹒２３％，報６１﹒９５元；中石化（００３８６）升
１﹒１９％，報５﹒１１元；網易（０９９９９）升１﹒０６％，報１４３﹒６元。（ｋｙ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港政情24/04/2023
鄧炳強︰不應淡化遊行風險，23條最遲明年完成立法
人氣文章財經熱話24/04/2023
金管局陳維民：以數字人民幣作跨境支付工具在香港進行測試
人氣文章開市Good Morning24/04/2023
半導體股容易受到政策拖累　短期內值博率低
人氣文章國際動態24/04/2023
南韓總統尹錫悅周一啟程訪美，周三與拜登會談
人氣文章財經熱話24/04/2023
【虛幣世界】美法庭裁定Yuga版權被侵犯，須向Yuga賠償
人氣文章財經熱話21/04/2023
【下周策略】連敬涵：恒指連失三平均線 下試250日線機會大增（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金