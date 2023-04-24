《盤後部署》恒指收低兩萬以下，百度連跌多日可候１０４元吸納

《經濟通通訊社２４日專訊》恒指上周五（２１日）跌３２１點，今日進一步受挫，低開

２５點，報２００４９。藍籌股方面，潤啤（００２９１）高開１﹒２３％，報６１﹒９５元；

網易（０９９９９）高開１﹒０６％，報１４３﹒６元。至於首季純利跌近九成的長汽

（０２３３３）更低開２﹒６％，報９元；首季多賺逾１９％勝預期的中興（００７６３）則高

開２﹒９１％，報２６﹒５５元。

恒指早段已失守兩萬點關口，午後多隻內房股如碧桂園（０２００７）、龍湖

（００９６０）、潤地（０１１０９）等受壓，體品股李寧（０２３３１）、申洲

（０２３１３）及安踏（０２０２０）同樣下跌，拖低大市表現。恒指曾跌３４１點至

１９７３４，尾段維持跌勢，最終仍未能收復兩萬點大關。

恒指全日收報１９９５９，跌１１５點或跌０﹒５８％，主板成交９６４﹒４０億元。國企

指數報６７３３，跌３１點或跌０﹒４６％。恒生科技指數報３９６１，跌８點或跌０﹒２２％

。

內地股市方面，上證綜合指數報３２７５，跌２５點或跌０﹒７８％，成交４７３２﹒６６

億元人民幣。深證成份指數報１１３１７，跌１３３點或跌１﹒１７％，成交３１１１﹒９０億

元人民幣。



＊百度連續三日收低於２５０天線＊



早前因ＡＩ概念而炒起的百度（０９８８８），據報公司已經啟動文心一言企業服務內測。

報道指，文心一言企業服務未來將率先覆蓋企業辦公、旅遊服務、電商服務、政務服務、金融服

務等場景，可實現ＰＰＴ製作、文檔生成，以及旅遊行程規劃、預訂和調整，電商帶貨腳本生成

、數字人直播，金融信息檢索及投資建議書生成等。

百度今日收市跌０﹒７３％，報１２１﹒９元，該股成交約４９６萬股，涉資６﹒０２億元

，盤中高見１２４﹒８元，最低見１１９﹒６元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，百度近５日平均錄得逾３９００萬元資金淨流入，惟與之

前的資金流入狀況大相徑庭。股價自３月２９日起持續下跌，不但受制於１０天線，更連續三個

交易日收低於２５０天線。由於百度目前缺乏資金流入及題材炒作，即使９日ＲＳＩ已跌近嚴重

超賣，估計短線仍然反覆偏軟。無貨者可候１０４元水平吸納，該位為去年５月及１２月較重要

的支持位，推斷１０４元買入較值博，目標１６０元。若股價繼續受挫，連續兩日收低於８７元

則止蝕。（ｅｒ）

