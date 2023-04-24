【國際要聞】日本自衛隊獲授權擊落飛過其領空的北韓軍用衛星

《經濟通通訊社２４日專訊》日本防衛省上周六（２２日）發布聲明稱，防衛大臣濱田靖一
下令自衛隊，如果在日本領空發現北韓衛星，可將其擊落。聲明稱，可以選擇部署愛國者導彈和
從驅逐艦發射標準－３型導彈。此前北韓領導人金正恩下令，按即定程序發射軍用間諜衛星升空
。（ｊｆ）
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