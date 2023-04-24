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24/04/2023 09:12

【虛幣世界】美法庭裁定Ｙｕｇａ版權被侵犯，須向Ｙｕｇａ賠償

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國公司Ｙｕｇａ於２０２２年６月提起訴訟，指控
Ｒｙｄｅｒ　Ｒｉｐｐｓ和　Ｊｅｒｅｍｙ　Ｃａｈｅｎ以諷刺為藉口故意製造消費者混淆，產
生數百萬的不當利潤，同時指控對ＢＡＹＣ造成損害。消息指，美國加州北區地方法院裁定，
Ｙｕｇａ　Ｌａｂｓ擁有　ＢＡＹＣ（Ｂｏｒｅｄ　Ａｐｅ　Ｙａｃｈｔ　Ｃｌｕｂ）商標，法
庭並宣布將在待審期間確定損害賠償金。
　　被告未經Ｙｕｇａ　Ｌａｂｓ同意使用　ＢＡＹＣ　商標（指圖像）出售ＲＲ╱ＢＡＹＣ　
ＮＦＴ，並且以「可能引起混淆的方式」，推出相似ＢＡＹＣ　ＮＦＴ產品，讓消費者感到困惑
。此宗案件是加密貨幣圈內令人關注的ＮＦＴ相關案件，分析指ＮＦＴ相關版權訴訟，在未來可
能越來越多，並成為另一個「賺錢」市場。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７８５９﹒９８元，升０﹒９８％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１８８３﹒１８元，升１﹒１４％；艾達幣報０﹒３９６６元，升２﹒０３％
；瑞波幣報０﹒４７８３元，升２﹒９１％。（ｕｌ）
　
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