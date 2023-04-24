【虛幣世界】美法庭裁定Ｙｕｇａ版權被侵犯，須向Ｙｕｇａ賠償

《經濟通通訊社２４日專訊》美國公司Ｙｕｇａ於２０２２年６月提起訴訟，指控

Ｒｙｄｅｒ Ｒｉｐｐｓ和 Ｊｅｒｅｍｙ Ｃａｈｅｎ以諷刺為藉口故意製造消費者混淆，產

生數百萬的不當利潤，同時指控對ＢＡＹＣ造成損害。消息指，美國加州北區地方法院裁定，

Ｙｕｇａ Ｌａｂｓ擁有 ＢＡＹＣ（Ｂｏｒｅｄ Ａｐｅ Ｙａｃｈｔ Ｃｌｕｂ）商標，法

庭並宣布將在待審期間確定損害賠償金。

被告未經Ｙｕｇａ Ｌａｂｓ同意使用 ＢＡＹＣ 商標（指圖像）出售ＲＲ╱ＢＡＹＣ

ＮＦＴ，並且以「可能引起混淆的方式」，推出相似ＢＡＹＣ ＮＦＴ產品，讓消費者感到困惑

。此宗案件是加密貨幣圈內令人關注的ＮＦＴ相關案件，分析指ＮＦＴ相關版權訴訟，在未來可

能越來越多，並成為另一個「賺錢」市場。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７８５９﹒９８元，升０﹒９８％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１８８３﹒１８元，升１﹒１４％；艾達幣報０﹒３９６６元，升２﹒０３％

；瑞波幣報０﹒４７８３元，升２﹒９１％。（ｕｌ）



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