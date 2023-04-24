《異動股》比亞迪升逾３％領漲新能源車股，特斯拉上調幾款車售價

《經濟通通訊社２４日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升３﹒２５％，報２２９元，

該股成交約１７３萬股，涉資３﹒９３億元。Ａ股（深：００２５９４）現價２５４﹒３元人民

幣，升１１﹒３元人民幣，或升４﹒６５％，成交２６﹒６５億元人民幣，涉及１０６８萬股。

現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２６﹒７１％。

特斯拉早前公布首季看利率大跌後，最新將旗下幾款車型售價重新調升，包括Ｍｏｄｅｌ

Ｓ及Ｍｏｄｅｌ Ｘ各自調升２５００美元，分別升至８７４９０美元和９７４９０美元，但仍

低於減價前水平。

新能源車股反彈；理想汽車（０２０１５）升２﹒３５％，報９１﹒３元；小鵬汽車

（０９８６８）升２﹒４８％，報３７﹒１５元；蔚來（０９８６６）升２﹒８％，報

６６﹒１５元。

現時，恒生指數報２０００１，跌７４點或跌０﹒３７％，主板成交３０４﹒７６億元。國

企指數報６７５４，跌９點或跌０﹒１４％。恒生科技指數報３９７７，升７點或升０﹒１８％

。

即月期指新報２０００５，跌２４點，高水４點。即月國指期貨報６７５７，升８點，高水

２點。即月科指期貨新報３９７７，升４點，高水１７點。

上證綜合指數報３２９３，跌７點或跌０﹒２３％，成交２１３７﹒４０億元人民幣。

深證成份指數報１１４００，跌５０點或跌０﹒４４％，成交２８３６﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

比亞迪（０１２１１） ２２９﹒００元 升３﹒２５％

理想汽車（０２０１５） ９１﹒３０元 升２﹒３５％

小鵬汽車（０９８６８） ３７﹒１５元 升２﹒４８％

蔚來（０９８６６） ６６﹒１５元 升２﹒８０％

零跑汽車（０９８６３） ３７﹒００元 升１﹒７９％

華晨（０１１１４） ３﹒２３元 升５﹒９０％

長汽（０２３３３） ９﹒２２元 跌０﹒２２％

吉利汽車（００１７５） ９﹒７３元 升０﹒５２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

