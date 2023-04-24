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24/04/2023 10:35

《異動股》比亞迪升逾３％領漲新能源車股，特斯拉上調幾款車售價

　　《經濟通通訊社２４日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升３﹒２５％，報２２９元，
該股成交約１７３萬股，涉資３﹒９３億元。Ａ股（深：００２５９４）現價２５４﹒３元人民
幣，升１１﹒３元人民幣，或升４﹒６５％，成交２６﹒６５億元人民幣，涉及１０６８萬股。
現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２６﹒７１％。
　　特斯拉早前公布首季看利率大跌後，最新將旗下幾款車型售價重新調升，包括Ｍｏｄｅｌ　
Ｓ及Ｍｏｄｅｌ　Ｘ各自調升２５００美元，分別升至８７４９０美元和９７４９０美元，但仍
低於減價前水平。
　　新能源車股反彈；理想汽車（０２０１５）升２﹒３５％，報９１﹒３元；小鵬汽車
（０９８６８）升２﹒４８％，報３７﹒１５元；蔚來（０９８６６）升２﹒８％，報
６６﹒１５元。
　　現時，恒生指數報２０００１，跌７４點或跌０﹒３７％，主板成交３０４﹒７６億元。國
企指數報６７５４，跌９點或跌０﹒１４％。恒生科技指數報３９７７，升７點或升０﹒１８％

　　即月期指新報２０００５，跌２４點，高水４點。即月國指期貨報６７５７，升８點，高水
２點。即月科指期貨新報３９７７，升４點，高水１７點。
　　上證綜合指數報３２９３，跌７點或跌０﹒２３％，成交２１３７﹒４０億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４００，跌５０點或跌０﹒４４％，成交２８３６﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２２９﹒００元　升３﹒２５％
　　理想汽車（０２０１５）　　９１﹒３０元　升２﹒３５％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　３７﹒１５元　升２﹒４８％
　　蔚來（０９８６６）　　　　６６﹒１５元　升２﹒８０％
　　零跑汽車（０９８６３）　　３７﹒００元　升１﹒７９％
　　華晨（０１１１４）　　　　　３﹒２３元　升５﹒９０％
　　長汽（０２３３３）　　　　　９﹒２２元　跌０﹒２２％
　　吉利汽車（００１７５）　　　９﹒７３元　升０﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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