《異動股》內房及物管股普跌，龍湖跌逾３％，碧桂園、碧服齊挫

《經濟通通訊社２４日專訊》內房及物管股普遍受壓。龍湖（００９６０）現價跌

３﹒０９％，報２１﹒９５元，該股成交約３２３萬股，涉資７１６１萬元，盤中高見

２２﹒６５元，最低見２１﹒９元；碧桂園（０２００７）跌１﹒９％，報２﹒０７元；碧桂園

服務（０６０９８）跌３﹒０２％，報１２﹒８４元；潤地（０１１０９）跌１﹒８７％，報

３６﹒７５元。

人民銀行廣州分行舉行２０２３年第一季度廣東省金融運行形勢分析會。人民銀行廣州分行

調查統計處處長汪義榮表示，一季度末，廣東房地產貸款餘額７﹒６萬億人民幣、同比增長

１﹒５％，比年初增加８９４億人民幣、同比少增２０７億人民幣。

分項目看，房地產開發貸款比年初增加９１５億人民幣、同比多增３３５億人民幣；個人住

房貸款比年初增加４２億人民幣、同比少增５７２億人民幣，其中３月份新增貸款２４２億人民

幣、同比多增９８億人民幣，扭轉了２０２２年３季度以來負增長態勢。



＊３月廣東個人住房貸款利率同比降１﹒５個百分點＊



據人民銀行廣州分行消息，３月份，廣東（不含深圳）商業銀行新發放企業貸款加權平均利

率為３﹒６２％，比上年同期下降０﹒４７個百分點；其中小微企業貸款加權平均利率為

４﹒０１％，比上年同期下降０﹒４６個百分點。廣東個人住房貸款利率同比下降１﹒５個百分

點。今年一季度，廣東轄內銀行機構、支付機構、清算機構累計降費２４﹒５億人民幣，惠及小

微企業和個體工商戶等超８６０萬戶。

現時，恒生指數報１９８４３，跌２３２點或跌１﹒１６％，主板成交５７６﹒０７億元。

國企指數報６６９９，跌６４點或跌０﹒９６％。恒生科技指數報３９３４，跌３５點或跌

０﹒８９％。

即月期指新報１９８５７，跌１７２點，高水１４點。即月國指期貨報６７０３，跌４６點

，高水４點。即月科指期貨新報３９３７，跌３６點，高水３點。

上證綜合指數報３２９０，跌１０點或跌０﹒３２％，成交３３６５﹒３２億元人民幣。深

證成份指數報１１３５３，跌９７點或跌０﹒８５％，成交２２１３﹒８８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２１﹒９５元 跌３﹒０９％

碧桂園（０２００７） ２﹒０７元 跌１﹒９％

碧桂園服務（０６０９８） １２﹒８４元 跌３﹒０２％

潤地（０１１０９） ３６﹒７５元 跌１﹒８７％

中海外（００６８８） １９﹒９４元 跌１﹒２９％

世茂服務（００８７３） １﹒９２元 跌１﹒０３％

華潤萬象生活（０１２０９） ４１﹒２元 跌０﹒９６％

融創服務（０１５１６） ２﹒９８元 跌１﹒６５％

融創中國（０１９１８） １﹒８６元 跌１﹒０６％

萬科企業（０２２０２） １２﹒１４元 跌０﹒８２％

萬物雲（０２６０２） ３５﹒２５元 升０﹒４３％

雅居樂（０３３８３） １﹒６元 跌１﹒２３％

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（ｅｒ）

