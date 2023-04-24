《午市前瞻》大市陰跌或見１９５００，長汽比亞迪宜候低位進場

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收報１９９４９，跌１２５點或０﹒６３％，主

板成交４９３﹒４６億元。恒生中國企業指數報６７４０，跌２３點或０﹒３５％。恒生科技指

數報３９７８，升８點或０﹒２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４４元，跌５﹒２元或１﹒４９％，成交２４﹒８４億元

；中芯國際收報２３﹒３元，升０﹒０５元或０﹒２２％，成交１５﹒５億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報８６﹒９元，跌１﹒０５元或１﹒１９％，成交１２﹒７２億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴

巴－ＳＷ。



＊聶振邦：拜登行政命令或加劇外資流出＊



港股疲弱，繼上日失守兩萬點後，今早繼續於兩萬點上下爭持。博威環球資產管理金融首席

分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指近期走勢呈陰跌狀態，大市成交只有近１１００億

元，有時更只有１０００億元，反映投資氣氛審慎。他指，近期缺乏利好消息，同時港匯弱勢，

金管局連番接沽盤令銀行體系結餘不足５００億元，加上美國總統拜登限制投資中國重點科技的

行政命令勢將出台，大有可能加劇外資流出，聶振邦預期，恒指２５０天線將難守穩，短期內將

要下試３月２３至２８日低位１９５００。



＊長汽料次季倒退改善，但短期不宜追＊



長汽（０２３３３）公布首季度純利按年大跌超過８９％，差過市場預期，今早股價一度急

挫近７％，但隨後汽車板塊有資金流入追捧，比亞迪（０１２１１）最多勁彈超過５％，長汽亦

見投資者撈底而轉升。聶振邦指，長汽首季純利大跌九成的確嚇人，但他預期第二季盈利倒退將

會改善，憧憬內地第二季經濟加速增長，汽車銷售表現有望轉好，預期長汽第二季純利倒退約五

至六成，將較第一季為佳。

走勢方面，他預計股價在１０元水平會有較大阻力，現價入手最多賺不多於１０％，除非有

意短線操作，否則於８﹒８至９元部署更為有利。



＊比亞迪２５０元阻力大＊



特斯拉最新將旗下幾款車型售價重新調升，包括Ｍｏｄｅｌ Ｓ及Ｍｏｄｅｌ Ｘ各自調升

２５００美元，分別升至８７４９０美元和９７４９０美元；消息帶動新能源車股集體反彈，比

亞迪更一度升超過５％。聶振邦指內地新能源車能否加價，視乎內地經濟恢復速度，若加價後影

響銷量，則難有太大加價空間，暫時只會短線利好新能源車股。單計比亞迪走勢而言，預期

２５０元會有較大阻力，現價入手潛在升幅不足１０％，建議於２２５元入手更好。（ｈｃ）

