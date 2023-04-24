【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒９５億元，買中石油沽騰訊

《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指低開２５點，報２００４９點。最高升７０點報

２０１４６點，最低跌３４１點報１９７３４點。恒指收報１９９５９點，跌１１５點或

０﹒５８％。

北水全日淨流入１﹒９５億元，減少９３﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是中國石油股

份（００８５７）、中國移動（００９４１）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次

是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、金斯瑞生物科技（０１５４８）。

主板成交９６４﹒４億元減少９﹒１％。其中港股通成交２７７﹒３億元，佔總成交

２８﹒８％。



＊騰訊指旗下暫停研發ＮＸＳ報道不實＊



內地《雪豹財經社》引述多名內部員工稱，騰訊旗下天美工作室近期暫停研發一款對標米哈

遊《原神》的遊戲項目（內部代號：ＮＸＳ），還稱整個ＮＸＳ團隊已轉向另一個二次元遊戲項

目，項目負責人賀甲也已轉崗。《科創板日報》２４日下午引述騰訊方面回應稱，這是不實信息

，項目仍在正常推進中。

《雪豹財經社》此前報道，ＮＸＳ初衷是一款３Ａ級別的二次元開放世界遊戲，在騰訊內部

十分受重視，屬「登月計劃」（騰訊內部對研發中旗艦級遊戲項目的稱呼）之一。不過，ＮＸＳ

實際將採用最新遊戲引擎ＵＥ５製作，開發難度太大，進度不及預期，因此暫停開發。報道又指

，天美承諾給賀甲上億美元的預算投入，惟騰訊今年的主旋律繼續是降本增效。

中國石油股份跌０﹒１９％報５﹒２２元，北水淨買入２﹒８億元；中國移動升０﹒５２％

報６７﹒３元，北水淨買入２億元；比亞迪股份升３﹒６１％報２２９﹒８元，北水淨買入２億

元。

騰訊控股跌１﹒２％報３４５元，北水淨賣出３﹒５億元；中國海洋石油跌０﹒３２％報

１２﹒３６元，北水淨賣出０﹒８億元；金斯瑞生物科技升５﹒８４％報２１﹒７５元，北水淨

賣出０﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國石油股份 （００８５７） ２﹒８２

中國移動 （００９４１） １﹒９８

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒９５

快手 （０１０２４） １﹒７６

商湯 （０００２０） ０﹒６６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －３﹒４９

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒７６

金斯瑞生物科技 （０１５４８） －０﹒２９

中國聯通 （００７６２） －０﹒１８

小米集團 （０１８１０） －０﹒１３

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