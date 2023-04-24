【虛擬保險】ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ去年總保費破１億增逾倍，冠同業

《經濟通通訊社２４日專訊》虛擬保險公司ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ公布，去年全年總保費突破

１億元，按年增長１﹒５倍，增長冠絕虛擬保險同業，全年總投保額亦按年上升１７２％。

公司表示，去年全線保險產品已錄得承保盈利，其中寵物保險「毛價保」的承保盈利按年增

加１８０％，保費於２０２２年按年增長１３９％。火險的投保額已逾百億元，按年增長

１７８％；保費收入亦按年增長１７８％，承保盈利按年大增３﹒５倍。

另外，家居保險於２０２２年３月首次推出市場，於２０２３年１月至３月的銷售額，較產

品推出首三個月增長４﹒７倍。而危疾保險自２０２１年底推出後，投保金額於去年大幅增長。



＊今年將積極研究進軍醫療保險＊



機構調查發現，近三分之一港人已透過購買醫療及危疾保險，以保障自己應付醫療開支。

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ認為，相關數字仍有提升空間，尤其是在虛擬保險日漸受市場接受的情況下

，有更多港人將樂意購買收費更低廉及保障更全面的醫療保險，今年將積極研究進軍醫療保險。

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ Ｇｒｏｕｐ共同創辦人郭彥麟表示，去年集團全線的保險業務已錄得

承保利潤，未來將繼續於香港推廣虛擬保險的願景，透過自動化及節省經紀成本，為客戶提供「

成本更低、保障更足」的保險產品。（ｂｉ）

