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24/04/2023 12:16

【虛擬保險】ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ去年總保費破１億增逾倍，冠同業

　　《經濟通通訊社２４日專訊》虛擬保險公司ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ公布，去年全年總保費突破
１億元，按年增長１﹒５倍，增長冠絕虛擬保險同業，全年總投保額亦按年上升１７２％。
　　公司表示，去年全線保險產品已錄得承保盈利，其中寵物保險「毛價保」的承保盈利按年增
加１８０％，保費於２０２２年按年增長１３９％。火險的投保額已逾百億元，按年增長
１７８％；保費收入亦按年增長１７８％，承保盈利按年大增３﹒５倍。
　　另外，家居保險於２０２２年３月首次推出市場，於２０２３年１月至３月的銷售額，較產
品推出首三個月增長４﹒７倍。而危疾保險自２０２１年底推出後，投保金額於去年大幅增長。
　
＊今年將積極研究進軍醫療保險＊
　
　　機構調查發現，近三分之一港人已透過購買醫療及危疾保險，以保障自己應付醫療開支。
ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ認為，相關數字仍有提升空間，尤其是在虛擬保險日漸受市場接受的情況下
，有更多港人將樂意購買收費更低廉及保障更全面的醫療保險，今年將積極研究進軍醫療保險。
　　ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ　Ｇｒｏｕｐ共同創辦人郭彥麟表示，去年集團全線的保險業務已錄得
承保利潤，未來將繼續於香港推廣虛擬保險的願景，透過自動化及節省經紀成本，為客戶提供「
成本更低、保障更足」的保險產品。（ｂｉ）

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