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24/04/2023 15:28

陳茂波：香港盛事之都優勢重現，強勁消費增長抵銷出口下行壓力

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波出席「開心香港」記者會表示，留意到香港
市面旺了很多，近期有很多吸引遊客的活動，盛事之都的優勢重新展現。他指香港經濟步入復甦
，消費增長增強，抵銷出口的下行壓力，預計今年首季經濟又較去年第四季佳，今年第二季又會
較第一季好。希望「開心香港」活動讓市民一起「有得玩、有得食」，支持經濟復甦。（ｈｐ）

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