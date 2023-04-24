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24/04/2023 16:29

【香港要聞】陳茂波：開心香港活動開支２千萬內，冀驅趕鬱悶氣氛

　　《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波表示，「開心香港」整個活動的開支，粗略
估算為２０００萬元以內，主要用於由民政事務總署舉辦的大型美食市集；其他參與籌辦的機構
如馬會等，則會自行負擔開支。
　　被問到活動的成效目標，陳茂波指開心與否很主觀，很難衡量活動的成效，會盡量籌辦不同
活動，迎合不同市民的興趣同需要，活動初心是驅趕社會鬱悶氣氛。
　　文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指，所有活動原則上不抗拒外地旅客參與，但對象以港人為
主。
　
＊首場美食市集在會展舉行，已印發１０萬張入場券＊
　
　　政府宣布展開「開心香港」活動，１３項活動包括在港島、九龍及新界舉行大型美食市集，
全部免費入場。多場美食市集由民政事務總署籌辦，民政及青年事務局局長麥美娟指，第一場的
港島區市集在會展舉辦，當局已印發１０萬張入場券，會在１８區的民政事務署諮詢中心派發，
初步規定每人限取２張，市民亦可當場領取；在新界及九龍區舉辦的美食市集則無須入場券，市
民可直接入場。
　　她又指，已聯絡了本地飲食界特色檔戶，又委託外國駐港領事協助尋找外地特色美食；市集
中有加入青年元素，例如有青年創業家參與市集，以及青年專區等。（ｈｐ）
　
　

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