李家超：訪問大灣區只是起點，未來要追時間追結果追前列

《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官李家超率領８３名立法會議員完成考察大灣區四個城

市，傍晚乘坐高鐵回港。李家超抵港後將在西九龍站見記者總結行程，他指非常感謝四個城市的

領導安排很好的行程，三日半行程安排非常緊密，考察１６個不同事項，包括創科、智慧城市、

青年發展、文化藝術和環保等，對今次訪問表示滿意，獲得三個成果，亦有三個體會。



＊共同建設大灣區，將發展推上新台階＊



成果方面，他認為，首先是團結，今次政府和議員聯合出訪，形容是同心同德做好訪問，大

家都努力達成訪問的效果；其次是展示對大灣區的主動和積極，坐言起行了解和參與大灣區建設

；第三是香港與四個城市建立非常熱烈的共識，就是為大灣區建設推動到新台階和推動高質量發

展。



＊此行是起點，要追時間、追結果和追前列＊



至於體會方面，李家超表示，今次只是一個起點，官員一定會繼續推展不同的大灣區訪問，

亦相信議員會繼續訪問不同的大灣區地方和項目；第二是要追時間、追結果和追前列，因為過去

立法會拉布、癱瘓和破壞的亂局已過去，但必須敢於創新、打破樽頸，令香港成為屹立世界的前

列城市；第三是官員和議員前所未有打成一片，考察期間非常認真投入，與以前立法會亂局時形

成非常強烈對比，要繼續凝聚力量，將愛國者治港推進到新台階。（ｂｉ）

