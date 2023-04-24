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24/04/2023 17:24

【夜期時段】即月期指最新報１９９３５點，升６點，低水２５點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９２９點，無升跌，低水３１
點，最新報１９９３５點，升６點，低水２５點，合約成交３６０張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６７２５點，升３點，低水８點，最新報６７２５點，升３
點，低水８點，合約成交９８９張。

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