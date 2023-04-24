《港元利率》短息全線升穿３厘，港匯偏離弱方保證價

《經濟通通訊社２４日專訊》港元拆息連續四日全線上揚，其中，隔夜至兩周錢全線升穿三
厘水平，隔夜息連升五天，高見３﹒１１２８６厘，續創２月２８日以來最高，而與樓按相關的
一個月拆息更高見３﹒１４０４２厘逾三周新高，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差收窄至１８８基點
。
一周錢由２﹒７６７３２厘升至３﹒０６３８１厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦連升
四天，報３﹒６２６５５厘，創三周新高，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差略為收窄至１６３基點。
港元匯價今早在７﹒８４６６－７﹒８４８５之間上落，最新報７﹒８４７９兌１美元，偏
離７﹒８５弱方兌換保證價。（ｃｌ）
香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）
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期限 ＨＩＢＯＲ（％） 升跌（基點╱ＢＰ）
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隔夜 ３﹒１１２８６ ＋４９﹒５２４
一周 ３﹒０６３８１ ＋２９﹒６４９
兩周 ３﹒１００７１ ＋１７﹒２３８
一個月 ３﹒１４０４２ ＋６﹒６６１
兩個月 ３﹒３７０７７ ＋３﹒０８３
三個月 ３﹒６２６５５ ＋１﹒６１９
六個月 ４﹒０４５１２ ＋１﹒３８７
一年 ４﹒３７８０４ ＋１﹒４８３
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資料來源：財資市場公會
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