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24/04/2023 11:39

《港元利率》短息全線升穿３厘，港匯偏離弱方保證價

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港元拆息連續四日全線上揚，其中，隔夜至兩周錢全線升穿三
厘水平，隔夜息連升五天，高見３﹒１１２８６厘，續創２月２８日以來最高，而與樓按相關的
一個月拆息更高見３﹒１４０４２厘逾三周新高，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差收窄至１８８基點

　　一周錢由２﹒７６７３２厘升至３﹒０６３８１厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦連升
四天，報３﹒６２６５５厘，創三周新高，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差略為收窄至１６３基點。
　
　　港元匯價今早在７﹒８４６６－７﹒８４８５之間上落，最新報７﹒８４７９兌１美元，偏
離７﹒８５弱方兌換保證價。（ｃｌ）
　
　　　　　　香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　期限　　ＨＩＢＯＲ（％）　升跌（基點╱ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　隔夜　　３﹒１１２８６　　　＋４９﹒５２４　
　　一周　　３﹒０６３８１　　　＋２９﹒６４９　
　　兩周　　３﹒１００７１　　　＋１７﹒２３８　
　　一個月　３﹒１４０４２　　　＋６﹒６６１　　
　　兩個月　３﹒３７０７７　　　＋３﹒０８３　　
　　三個月　３﹒６２６５５　　　＋１﹒６１９　　
　　六個月　４﹒０４５１２　　　＋１﹒３８７　　
　　一年　　４﹒３７８０４　　　＋１﹒４８３　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
資料來源：財資市場公會

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