《港元利率》短息全線升穿３厘，港匯偏離弱方保證價

《經濟通通訊社２４日專訊》港元拆息連續四日全線上揚，其中，隔夜至兩周錢全線升穿三

厘水平，隔夜息連升五天，高見３﹒１１２８６厘，續創２月２８日以來最高，而與樓按相關的

一個月拆息更高見３﹒１４０４２厘逾三周新高，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差收窄至１８８基點

。

一周錢由２﹒７６７３２厘升至３﹒０６３８１厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦連升

四天，報３﹒６２６５５厘，創三周新高，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差略為收窄至１６３基點。



港元匯價今早在７﹒８４６６－７﹒８４８５之間上落，最新報７﹒８４７９兌１美元，偏

離７﹒８５弱方兌換保證價。（ｃｌ）



香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）

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期限 ＨＩＢＯＲ（％） 升跌（基點╱ＢＰ）

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隔夜 ３﹒１１２８６ ＋４９﹒５２４

一周 ３﹒０６３８１ ＋２９﹒６４９

兩周 ３﹒１００７１ ＋１７﹒２３８

一個月 ３﹒１４０４２ ＋６﹒６６１

兩個月 ３﹒３７０７７ ＋３﹒０８３

三個月 ３﹒６２６５５ ＋１﹒６１９

六個月 ４﹒０４５１２ ＋１﹒３８７

一年 ４﹒３７８０４ ＋１﹒４８３

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資料來源：財資市場公會

