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即市新聞

24/04/2023 16:31

《本港經濟》首季失業率降至３﹒１％創近三年半低，低於市場預期

　　《經濟通通訊社２４日專訊》政府統計處公布，本港失業率連跌１１個月，今年１－３月經
季節性調整的失業率為３﹒１％，創近三年半新低，較去年１２月至今年２月的３﹒３％改善，
較市場預期的３﹒２％為低，而同期就業不足率亦由１﹒３％下跌至１﹒２％。港府預計勞工市
場將進一步改善＊
　
＊樓房裝飾及批發業失業率明顯下跌＊
　
　　與去年１２月至今年２月比較，在今年１－３月期間各行業的失業率（不經季節性調整）變
動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業，以及批發業有相對明顯的下跌。就業不足率方面，下跌
主要見於批發業。
　
＊失業大軍減至１１﹒５萬＊
　
　　勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，勞工市場繼續改善，今年１－３月經季
節性調整的失業率較２０２２年１２月至２０２３年２月下跌０﹒２個百分點至３﹒１％，就業
不足率亦跌０﹒１個百分點至１﹒２％。總就業人數增加３９００人至３６５﹒４１萬人。失業
人數減少６００人至１１﹒５１萬人。展望未來，孫玉菡指，隨著本地經濟活動及訪港旅遊業繼
續恢復，勞工市場應會進一步改善。本月開始發放的新一輪消費券亦將有幫助。
　
＊餐飲業失業率微升至４﹒９％＊
　
　　按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在今年１
－３月較上一個三個月期間下跌０﹒１個百分點至４﹒２％。其中，零售業和住宿服務業的失業
率均下跌０﹒１個百分點至３﹒８％，餐飲服務活動業的失業率在過去大約一年持續下跌後微升
０﹒１個百分點至４﹒９％。其他行業的失業率變動不一。一些行業的失業率下跌，尤其是樓房
裝飾、修葺及保養業和批發業。其餘的行業的失業率則維持不變或輕微上升。（ｃｌ）
　
　

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