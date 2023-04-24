《鍾之日記》恒指Ａ場失關口，比亞迪逆市上衝

《鍾之日記》４月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國持續打壓中國晶片業，在南韓總統尹錫悅今日開始對美７天國事訪問之際，據英國《金

融時報》引述消息人士稱，美國將要求南韓政府敦促三星及ＳＫ海力士等晶片廠商，如果中國禁

止美光在華銷售，也不要填補美光留下的市場缺口。美光去年３０８億美元營收中，有２５％來

自中國內地和香港。

中國外交部發言人毛寧就此回應，美國不惜脅迫盟友配合美國對華遏制，嚴重違反市場經濟

原則和國際經貿規則，擾亂全球產供鏈的穩定，是典型的科技霸凌和貿易保護主義的做法。這種

自私自利的行徑不得人心，中方堅決反對。毛寧又提到美國美光公司的情況，她表示，中國有關

部門依據法律法規對影響或者可能影響國家安全的網絡產品進行網絡安全審查是一種正常的監管

措施。



＊恒指失守二萬，滬指失三千三＊



中美晶片戰持續，影響市場氣氛，香江魚缸及Ａ場齊下，痛失關鍵關口。恒指今日反覆挫過

百點，失守兩萬。恒指低開２５點，報２００４９，午後跌幅擴大，最多跌３４１點，低見

１９７３４，跌至２５０天線（約１９７３５點）有支持，收市跌幅收窄。恒指最終收報

１９９５９，跌１１５點或０﹒５８％。大市全日成交９６４﹒４億元。

滬深股市，外資繼續離場，拖累滬深股市今早低開後跌幅明顯加大。滬綜指今早開盤後迅速

失守三千三關，隨著半導體股、餐飲股沽壓力大，午後跌勢加劇，跌幅一度擴大至１﹒１％，最

終收盤跌０﹒７８％，報３２７５﹒４１點，四連跌，創逾三周新低。深成指跌１﹒１７％，創

業板指跌１﹒７１％。兩市全日成交大縮１１％至１０８３４億元（人民幣．下同），不過仍然

連續第１５個交易日突破１萬億元。陸股通淨流出３８﹒２８億人民幣，外資連續兩日淨流出。



＊香港或引入「雲巴」，比亞迪飄飄然＊



香港特首李家超及立法會考察團４月２２日到訪深圳比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）汽車基地，並試乘純電列車「雲巴」，他形容感覺像空中版輕鐵。當日下

午，李家超發微博稱：「建造軌道所需空間比較少，地形較為狹窄的環境都可考慮使用。」

早前特區政府便計劃在東九龍建設「高架無軌捷運系統」。至於捷運會否引入「雲巴」，李

家超說參觀後有新想法，對引入雲巴持開放態度，運輸及物流局會積極研究。

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮２３日在採訪中表示，比亞迪研發的電動高架列車

「雲巴」非常適合香港。針對該計劃，正考慮在香港推出包括「雲巴」在內的新能源交通體系。

不過，土力工程處前處長陳健碩在電台節目就指，東九龍是高度發展區域，空間不多，地面及架

空的空間不多，地底空間則非常昂貴。他強調，無論系統如何環保及創新，也要有足夠空間建造

，架空系統亦要考慮如何有效將乘客由地面運送。

「雲巴」是由比亞迪研發的無人駕駛的高架軌道純電自動列車，每列列車最大載客量約

５６０人，目前已經在深圳坪山區投入運營。

比亞迪今日反彈３﹒６％，報２２９﹒８元，三日後將公布首季業績。



＊上海科創板首現退市股，中資券商壓力＊



上海科創板首現兩家退市公司，澤達易盛（滬：６８８５５５）、紫晶存儲

（滬：６８８０８６）因欺詐發行，上周五（２１日）被上交所採取強制退市程序。中證監發出

的《行政處罰決定書》指，兩公司存在重大違法行為，包括在ＩＰＯ招股書、上市後年報等文件

中存在隱瞞重要事實、編造重大虛假內容等。

遭強制退市，上交所啟動機制保護投資者，同日確定兩家退市公司的民事賠償方案。紫晶存

儲案由中介機構中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）牽頭，擬共同出資１０億元設立

先行賠付專項基金，對前期因紫晶重大違法行為遭受損失的投資者予以賠付。澤達易盛案或啟動

特別代表人訴訟，上海金融法院已收到澤達易盛普通代表人訴訟起訴材料，涉訴金額尚待統計。

中證監從嚴監管，一眾中資券商難免有壓力，中信建投收跌０﹒４％，廣發証券

（０１７７６）收跌１％，中金（０３９０８）跌０﹒６１％，中信証券（０６０３０）跌

０﹒２４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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