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即市新聞

24/04/2023 11:25

【內房困局】珠海萬達港股ＩＰＯ延期獲銀團同意，償債壓力消除

　　《經濟通通訊社２４日專訊》萬達集團旗下購物中心運營主體珠海萬達商管的上市進程一波
三折，內地《界面新聞》引述接近萬達知情人士報道，珠海萬達商管第三次遞交的招股書又將於
本月２６日左右失效，５月在香港上市的可能性極低。不過，萬達集團已就總計１３億美元的３
筆境外銀行貸款向貸方申請到豁免，即就算未能在５月底前上市，亦不會被要求提前還款。合同
約定的上市日期調整為今年１１月３０日。
　　投資者透露，此前大連萬達集團和銀團參貸行在合同上約定的原合同條款約定為，若珠海萬
達商管未能在今年５月８日前完成赴港上市，萬達作為借款人需要盡快通知各參貸行，如果大多
數貸款行要求萬達集團還款，則萬達需要歸還貸款存量本金及對應的利息。
　　目前，萬達集團已就該條款正式向所有參貸行發出豁免同意申請，將合同約定的上市日期調
整為今年１１月３０日。截至目前，這三筆銀團均已有超過三分之一的參貸行向代理行回復同意
豁免申請。這也就意味著，萬達不會被要求提前歸還貸款，該條款已無觸發風險。
　　目前珠海萬達商管正在按照中證監新規定準備ＩＰＯ文件，但並未給出具體ＩＰＯ時間表。
　　與此同時，萬達商業美元債延續跌勢。萬達商業７月到期、６﹒８７５％債券每１美元跌
３﹒３美分，至８７﹒２美分；２０２５年１月到期的１１％債券每１美元跌１４美分，至
５９﹒２美分；２０２６年２月到期的１１％債券每１美元跌１４美分，至５６﹒１美分。
（ｌｃ，ｓｌ）

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