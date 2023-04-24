【ＡＩ熱潮】百度據報啟動文心一言企業服務內測，可製作ＰＰＴ等

《經濟通通訊社２４日專訊》內媒報道，百度（０９８８８）此前已經啟動文心一言企業服

務的內測。從曝光的ｄｅｍｏ看，文心一言企業服務未來將率先覆蓋企業辦公、旅游服務、電商

服務、政務服務、金融服務等場景，可實現ＰＰＴ製作、文檔生成，以及旅遊行程規劃、預訂和

調整，電商帶貨腳本生成、數字人直播，金融信息檢索及投資建議書生成等。（ｄｗ）

