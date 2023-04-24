【ＡＩ熱潮】百度據報啟動文心一言企業服務內測，可製作ＰＰＴ等

《經濟通通訊社２４日專訊》內媒報道，百度（０９８８８）此前已經啟動文心一言企業服
務的內測。從曝光的ｄｅｍｏ看，文心一言企業服務未來將率先覆蓋企業辦公、旅游服務、電商
服務、政務服務、金融服務等場景，可實現ＰＰＴ製作、文檔生成，以及旅遊行程規劃、預訂和
調整，電商帶貨腳本生成、數字人直播，金融信息檢索及投資建議書生成等。（ｄｗ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」 AI勝者全取遊戲
|生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升 聯繫匯率較過往更穩妥
|生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」 中國或快推QE
|香港要聞24/04/2023
西醫工會:新冠患者每日增至多達十人，憂口服藥不足
|生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】講座圓滿落幕 陶博精彩點評現場笑聲掌聲連連
|財經熱話24/04/2023
《午市前瞻》大市陰跌或見19500 長汽比亞迪宜候低位進場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰