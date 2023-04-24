【大國博弈】外長秦剛會見俄羅斯第一副外長，就中俄關係交換意見

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部官方網站公布，國務委員兼外長秦剛２４日會見俄

羅斯第一副外長，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。

美國財長耶倫上周就中俄「無上限」夥伴關係發表評論，中國外交部對此稱，任何外國無權

干涉兩國關係。（ｄｗ）

