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24/04/2023 16:16

【大國博弈】外長秦剛會見俄羅斯第一副外長，就中俄關係交換意見

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部官方網站公布，國務委員兼外長秦剛２４日會見俄
羅斯第一副外長，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。
　　美國財長耶倫上周就中俄「無上限」夥伴關係發表評論，中國外交部對此稱，任何外國無權
干涉兩國關係。（ｄｗ）

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