【大國博弈】外長秦剛會見俄羅斯第一副外長，就中俄關係交換意見

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部官方網站公布，國務委員兼外長秦剛２４日會見俄
羅斯第一副外長，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。
美國財長耶倫上周就中俄「無上限」夥伴關係發表評論，中國外交部對此稱，任何外國無權
干涉兩國關係。（ｄｗ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|香港要聞24/04/2023
「開心香港」推多個美食市集，本周六30元看電影
|香港政情24/04/2023
黃迺元：申辦五一遊行無本地或海外經費支持，暫無意撤申請
|市場動向24/04/2023
滬港共建開放數據市場 培育年輕專才推動數碼商業生態
|生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」 AI勝者全取遊戲
|生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升 聯繫匯率較過往更穩妥
|生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」 中國或快推QE
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰