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24/04/2023 09:24

【人行操作】人行１１５０億逆回購利率持平，淨投放９５０億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，今日進行的１１５０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平２％。
　　公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放９５０億元。
　　公開市場本周共有２１２０億元７天期逆回購到期，其中周一到周五分別到期２００億、
３８０億、３２０億、３４０億和８８０億元。（ｓｌ）

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