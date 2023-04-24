【人行操作】人行１１５０億逆回購利率持平，淨投放９５０億

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，今日進行的１１５０億元（人民幣．下同）７

天期逆回購，中標利率持平２％。

公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放９５０億元。

公開市場本周共有２１２０億元７天期逆回購到期，其中周一到周五分別到期２００億、

３８０億、３２０億、３４０億和８８０億元。（ｓｌ）

