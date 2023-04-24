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24/04/2023 13:30

【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」，中國或快推ＱＥ

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２４日報道》亞洲本年度最矚目之財經講座－－「陶冬看２０２３
年：政策轉變之年」，周六（２２日）於香港浸會大學大學會堂成功舉行。瑞信亞太區財富管理
大中華區副主席陶冬主講時表示，「我可以非常負責任地告訴你，ＱＥ萬歲」，加息、縮表改變
不了印錢的大邏輯，也改變不了「資產為王」的大局面。他並預期，中國或將很快推出ＱＥ，而
人民幣匯率恐因此承壓。
　
＊歷史鐘擺周而復始＊
　
　　陶博從過去７０年「歷史的鐘擺」講起，從二戰後的首３０年，美歐奉行「凱恩斯經濟學」
並推行國家資本主義，帶來戰後３０年的繁榮；而這帶來財政赤字暴漲、美元跟黃金脫勾、工會
坐大、市場經濟失效，人類社會迎來罕見的滯脹浪潮。
　　此後「列根革命」應運而生，隨之而來的是「小政府，大市場」，效率超越公平，資本市場
引導經濟發展，背後種種邏輯被稱為「貨幣主義學派」，再延續３０年繁榮。
　　然而，當將經濟大船的掌舵交給華爾街，槓桿難以為繼，接下來的後果就是全球金融危機，
「時代的鐘擺又從效率向公平轉移」。不過，由於結構性改革缺位，全球進入印鈔票時代，通過
金融資產價格的暴漲來推動經濟增長，背後則是「現代貨幣理論」。
　
＊印錢的大邏輯難改＊
　
　　陶博強調，從戰後幾十年「鐘擺」的擺動來看，潮流不以個人意志決定，而是時代發展的必
然產物，這正正是從美國到歐盟、從日本到中國，執政者齊將眼光聚焦「分配」。當中產階層萎
縮、工資跑不過通脹，貧者愈貧╱富者愈富，通過財政支出來維持經濟相對平穩發展，鈔票隨之
愈印愈多。
　　「在這個邏輯下，ＱＥ是結束不了的，因為貨幣政策和財政政策是同一硬幣的兩面，財政不
正常化，貨幣正常化是走不遠的。」他認為，這兩年貨幣環境正常化不過是歷史鐘擺中的一個小
浪花，改變不了印錢的大邏輯，也改變不了資產為王的大局面。未來的世界仍分為兩種－－會投
資，和不會投資。中期來看，在創造力、生產力出現大幅度提升前，世界走不出ＱＥ的怪圈。當
經濟再一次衰退、市場再一次動盪，更大的ＱＥ將堂而皇之出現。尤其當金融不穩定時，「聯儲
之前將利率如何激進地加上去，未來就可能如何激進地減下去。」
　
＊印錢或令人幣承壓＊
　
　　倘如激進減息真的發生，過去１８個月暴漲的美元匯率將如何？陶博預期，美國加息周期近
尾，而歐洲或還有進一步空間；美國經濟或進入衰退，而歐洲或能幸免，所以美元匯率料進一步
貶值，「如果美國金融不穩，如果聯儲需要三四次減息，美元匯率今年或見９８。」
　　那麼中國又如何？他表示，中國經濟最壞的時間已經過去，但直言，「請大家把過去中國的
成功，全部從記憶中間消除」，因為只有將過去的記憶消除，才能在未來做出正確的判斷。他以
中國信貸╱ＧＤＰ比例為例，穩定的曲線從２００７年起比例暴漲，信用擴張帶來增長奇跡、房
地產╱消費繁榮、人民信心飛躍；但到２０２０年疫情爆發，曲線一度急升之後下行，「別看它
下來不多，這個就是大問題」，隨之而來就是房地產、Ｐ２Ｐ、消費、民企信心等一連串問題。
　　從首季內地新增人民幣信貸井噴１０﹒６萬億元看，中國政府現在做的事情跟２００９年「
四萬億」是同一套路，但乘數效應大不如前，背後玄機在兩個字－－信心。歸根究柢，中國需要
重新塑造信心。」
　　他預期，靠目前的貨幣政策最多只能將即將發生的危機往後推一推，不可能本質解決問題，
解決過去幾十年積累的債務問題，只有一條路可走，「就是印錢、把它貨幣化，用流動性把觸礁
的經濟浮起來。這件事並不光榮，但不走這條路，實際是無路可走……甚麼時候走，取決於一念
之差。」而倘若真的ＱＥ難免，到時候人幣匯率貶值也難免。（ｚｚ）

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