【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」，ＡＩ勝者全取遊戲

《經濟通通訊社記者俞瑾２４日報道》ＣｈａｔＧＰＴ橫空出世，引發全球科技巨企爭相布

局生成式ＡＩ（ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ ＡＩ），並引發應試教育、失業大潮的隱憂。瑞信亞太

區財富管理大中華區副主席陶冬周六（２２日）出席「陶冬看２０２３年：政策轉變之年」時就

指，中國未來十年的三大故事，一是頭部（世界級領先國企），二是硬核科技，三是ＡＩ賦能；

而未來２０年，中國將從土地紅利轉向數據紅利，並成為第一個邁進數據時代的國家。



＊人類處多周期疊加動盪的拐點＊



他認為，人類正處於幾個周期疊加動盪的拐點上，拐點不僅是ＧＤＰ、貨幣政策拐點，也包

括科技、人口、糧食的拐點。每個人都需要開拓眼界，因為技術正接近突破邊緣，例如ＡＩ可能

給各行各業帶來顛覆性革命，「當你可以運用好ＡＩ，你就可以佔領市場的高地。」

他強調，ＡＩ是有關加速度，「你比別人早一步，你比別人早一個月，可能你的競爭對手再

也無法追上你，這是一個ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ的遊戲。」他續指，相比平台（如

淘寶、微信、亞馬遜）都屬中心化營商模式，ＡＩ是對所有經濟部門賦能普惠的過程，「到了下

一個ＡＩ時代，是怎樣把ＡＩ向插卡式插到不同產品、行業上去」，這個過程到來的時間會比我

們想象快得多。

他認為，ＣｈａｔＧＰＴ未來２０年還存不存在，現在不知道，但其歷史使命已達到－－即

爆紅令全球對ＡＩ的投資超過一萬億美元。隨著ＡＩ將迎來矩陣式發展， 「大家不妨想一想，

在這個新的時代變革的時候，我有甚麼特點，我怎樣把自己和新的時代連在一起，未來的四大突

破－－ＡＩ、生物科技、新材料、終極能源，都離我們不遠了。」他預期，未來顛覆將一個接一

個到來，祝大家把握機會做出一番成就。

