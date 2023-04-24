  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2023 13:31

【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」，ＡＩ勝者全取遊戲

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２４日報道》ＣｈａｔＧＰＴ橫空出世，引發全球科技巨企爭相布
局生成式ＡＩ（ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ　ＡＩ），並引發應試教育、失業大潮的隱憂。瑞信亞太
區財富管理大中華區副主席陶冬周六（２２日）出席「陶冬看２０２３年：政策轉變之年」時就
指，中國未來十年的三大故事，一是頭部（世界級領先國企），二是硬核科技，三是ＡＩ賦能；
而未來２０年，中國將從土地紅利轉向數據紅利，並成為第一個邁進數據時代的國家。
　
＊人類處多周期疊加動盪的拐點＊
　
　　他認為，人類正處於幾個周期疊加動盪的拐點上，拐點不僅是ＧＤＰ、貨幣政策拐點，也包
括科技、人口、糧食的拐點。每個人都需要開拓眼界，因為技術正接近突破邊緣，例如ＡＩ可能
給各行各業帶來顛覆性革命，「當你可以運用好ＡＩ，你就可以佔領市場的高地。」
　　他強調，ＡＩ是有關加速度，「你比別人早一步，你比別人早一個月，可能你的競爭對手再
也無法追上你，這是一個ｗｉｎｎｅｒ　ｔａｋｅｓ　ａｌｌ的遊戲。」他續指，相比平台（如
淘寶、微信、亞馬遜）都屬中心化營商模式，ＡＩ是對所有經濟部門賦能普惠的過程，「到了下
一個ＡＩ時代，是怎樣把ＡＩ向插卡式插到不同產品、行業上去」，這個過程到來的時間會比我
們想象快得多。
　　他認為，ＣｈａｔＧＰＴ未來２０年還存不存在，現在不知道，但其歷史使命已達到－－即
爆紅令全球對ＡＩ的投資超過一萬億美元。隨著ＡＩ將迎來矩陣式發展，　「大家不妨想一想，
在這個新的時代變革的時候，我有甚麼特點，我怎樣把自己和新的時代連在一起，未來的四大突
破－－ＡＩ、生物科技、新材料、終極能源，都離我們不遠了。」他預期，未來顛覆將一個接一
個到來，祝大家把握機會做出一番成就。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」　AI勝者全取遊戲
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升　聯繫匯率較過往更穩妥
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」　中國或快推QE
人氣文章香港要聞24/04/2023
西醫工會:新冠患者每日增至多達十人，憂口服藥不足
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】講座圓滿落幕　陶博精彩點評現場笑聲掌聲連連
人氣文章財經熱話24/04/2023
《午市前瞻》大市陰跌或見19500 長汽比亞迪宜候低位進場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金