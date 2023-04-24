【香港政情】鄧炳強︰不應淡化遊行風險，２３條最遲明年完成立法

《經濟通通訊社２４日專訊》保安局局長鄧炳強率領６個紀律部隊的首長，前往北京、廣州

和深圳，進行為期４日訪問。正以個人名義申請舉辦五一遊行的前職工盟主席黃迺元及前幹事杜

振豪日前呼籲警方，不要誇大遊行被騎劫的風險；鄧炳強主動回應，指當局是基於事實和以往情

況作風險評估，舉例指２０１９年反修例事件和上月婦女節遊行等以往的公眾活動，被人企圖騎

劫，顯示安全風險確實存在，任何人企圖刻意淡化風險是不負責任。

他指，任何公眾活動的組織人都必須守法，亦有積極責任確保活動在安全情況下進行，確保

活動安全有序、不受他人干預和騎劫，包括辨識參加者等；如果組織者未能遵從以上責任或刻意

不盡責，會因應情況要求他們負起相關法律責任。又指警方會根據法例，在限期前通知組織者相

關申請是否獲批，以及舉辦活動的附帶條件，但未有回應為何早前的勞聯申請遲遲未獲批。



＊今次拜訪中央會討論國安＊



被問到會否討論基本法２３條立法工作，他說不便討論內容細節，只強調２３條立法是憲制

責任，亦有實際需要，一定會盡快進行，期望在今年內、最遲明年完成立法工作。他又指，今次

拜訪中央會討論國家安全、跨境罪行、緊急救援、人員貨品往來、懲教管理等議題，並會分別與

交通運輸部救助打撈局、司法警官學院，簽署合作意向書和合作協議，希望加強內地和香港合作

，令香港更加安全，融入國家發展大局。

鄧炳強在北京期間，會拜訪中共中央政法委員會、港澳辦、公安部、交通運輸部、應急管理

部、司法部和海關總署；星期三（２６日）晚會轉到廣州，翌日（２７日）拜訪廣東省公安廳和

深圳市公安局後經陸路返港。（ｈｐ）





