  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2023 15:41

【香港要聞】１２５名確診考生到「指定試場」應考ＤＳＥ數學科

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中學文憑試（ＤＳＥ）今日舉行數學科必修部分考試，有
１２５名確診新冠病毒的考生在「指定試場」應考。當中６１名考生於周末及今早聯絡考評局，
申請並獲安排今日到「指定試場」應考。
　　考評局表示，數學科必修部分約有４６６００名考生報考，合共設有５３７個禮堂試場、
４４５個課室試場及６５１個為特殊教育需要考生而設的特別試場。（ｃｌ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港政情24/04/2023
黃迺元：申辦五一遊行無本地或海外經費支持，暫無意撤申請
人氣文章市場動向24/04/2023
滬港共建開放數據市場 培育年輕專才推動數碼商業生態
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」　AI勝者全取遊戲
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升　聯繫匯率較過往更穩妥
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」　中國或快推QE
人氣文章香港要聞24/04/2023
西醫工會:新冠患者每日增至多達十人，憂口服藥不足
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金