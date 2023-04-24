【香港要聞】１２５名確診考生到「指定試場」應考ＤＳＥ數學科

《經濟通通訊社２４日專訊》中學文憑試（ＤＳＥ）今日舉行數學科必修部分考試，有

１２５名確診新冠病毒的考生在「指定試場」應考。當中６１名考生於周末及今早聯絡考評局，

申請並獲安排今日到「指定試場」應考。

考評局表示，數學科必修部分約有４６６００名考生報考，合共設有５３７個禮堂試場、

４４５個課室試場及６５１個為特殊教育需要考生而設的特別試場。（ｃｌ）

