【香港要聞】１２５名確診考生到「指定試場」應考ＤＳＥ數學科

《經濟通通訊社２４日專訊》中學文憑試（ＤＳＥ）今日舉行數學科必修部分考試，有
１２５名確診新冠病毒的考生在「指定試場」應考。當中６１名考生於周末及今早聯絡考評局，
申請並獲安排今日到「指定試場」應考。
考評局表示，數學科必修部分約有４６６００名考生報考，合共設有５３７個禮堂試場、
４４５個課室試場及６５１個為特殊教育需要考生而設的特別試場。（ｃｌ）
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