【外圍經濟】不安全局勢加劇，全球軍費開支創歷史新高

《經濟通通訊社２４日專訊》去年全球軍費開支創下歷史新高，在俄烏戰爭開始後，各國政

府提高自冷戰結束以來的軍力。

斯德哥爾摩國際和平研究所（ＳＩＰＲＩ）表示，２０２２年全球軍費開支實際增長

３﹒７％，達到２﹒２４萬億美元的歷史新高。芬蘭是軍費支出增加最多的國家，增幅達３６％

。

根據ＳＩＰＲＩ的估計，美國仍然是世界上最大的軍費支出國，而且遙遙領先。（ｒｃ）

