《國企紅籌》中國中鐵（００３９０）首季新簽合同額升１０％

《經濟通通訊社２４日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，今年首
季新簽合同額６６７３﹒８億元（人民幣．下同），同比升１０﹒２％，工程建造新簽項目
１５７３個。
該集團指，首季房地產開發簽約金額１７０﹒５億元，升１﹒３８倍，開工面積約
１４３﹒６萬平方米，跌０﹒１％，新增土地儲備１１﹒４萬平方米，跌５７％。（ｗｈ）
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