【大行炒Ｄ乜】花旗降長汽三成目標，星展唱好宏橋、中鋁

《經濟通通訊社２４日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
長汽 大摩 維持１３﹒００ 維持增加權重 ９﹒２４
（０２３３３）
花旗 １６﹒００→１１﹒００ 維持買入
中銀國際 維持１０﹒００ 維持持有
宏橋 星展 ８﹒００→１１﹒００ 持有→買入 ８﹒１２
（０１３７８）
中鋁 星展 ４﹒６０→６﹒００ 維持買入 ４﹒５７
（０２６００）
中交建 大摩 ５﹒００→５﹒５０ 增加權重→持平 ５﹒１２
（０１８００）
潤地 滙證 維持４７﹒９０ 維持買入 ３７﹒４５
（０１１０９）
李寧 麥格理 維持７８﹒００ 維持跑贏大市 ５９﹒０５
（０２３３１）
中興 富瑞 ２９﹒１０→３２﹒４３ 維持買入 ２５﹒８０
（００７６３）
花旗 維持２６﹒４０ 維持買入
高盛 ２１﹒００→２１﹒５０ 維持中性
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
表列較早前部分大行評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滙控 巴克萊 ８０﹒２１→８２﹒０９ 維持增加權重 ５５﹒９５
（００００５）
京東物流 野村 １８﹒００→１７﹒００ 維持買入 １２﹒００
（０２６１８）
越地 花旗 維持１４﹒２０ 維持買入 １１﹒０２
（００１２３）
建銀國際 １３﹒２０→１２﹒２０ 維持跑贏大市
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名