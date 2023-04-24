《日入而息》政府推「開心香港」活動，本港失業率連跌１１個月

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

「開心香港」推多個美食市集，本周六３０元看電影；開心香港活動開支２千萬內，冀驅趕鬱悶

氣氛；料次季經濟較首季佳，消費強抵銷出口下行壓力

李家超稱大灣區城市優勢互補，今日進行最後一日行程；李家超：訪問大灣區只是起點，未來要

追時間追結果追前列

本港首季失業率降至３﹒１％創近三年半低，低於市場預期

綠竹生物（０２４８０）明起招股，入場費８４１４元；綠竹生物指市場波動屬常態，將與大藥

廠合作疫苗研發

外電指中國金融監管部門敦促銀行進一步下調存款利率

據報網易上海起訴暴雪，追討３億人幣欠款

百度（０９８８８）基於飛槳和文心大模型建立人工智能教育生態；據報啟動文心一言企業服務

內測，可製作ＰＰＴ等

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收１１５點報１９９５９，李寧跌３﹒６％，阿里健康升６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指收跌０﹒７８％四連跌失三千三，成交繼續破萬億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美匯指數未擺脫近期波動區間

歐元最新報１﹒１００４╱０８，日圓最新報１３４﹒４６╱４７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

福萊特玻璃首季純利升１７﹒１％至５﹒１億人幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新地（０００１６）旗下西九旗艦項目引入長短租酒店模式，涉８４３伙；大埔白石角新盤加推

６１伙，入場費４７３萬起

平保反駁滙控（００００５）表示雙方從未就新重組方案正式討論

小米（０１８１０）回應涉４７億元人民幣申訴被駁回，印度業務合法合規，等待判決

中國擎天軟件（０１２９７）法院一審裁定僅３項軟件著作權歸南華擎天所有

國泰（００２９３）２﹒７萬張免費機票抽獎今起接受登記

友邦香港（０１２９９）期待落實大灣區保險售後服務中心

「富豪飯堂」福臨門酒家等公司遭入稟追討逾２０２９萬元

呂宇健稱有信心滙控（００００５）分拆及改變股息議案能夠通過

回應天美暫停研發ＮＸＳ遊戲項目，騰訊（００７００）不實信息，正常推進中

攜程（０９９６１）年初至今全球到港航班預訂量按年大增５７﹒２倍

星展銀行表示委任龐華毅為星展銀行（中國）主席

遠洋集團（０３３７７）否認與債權人討論成立債委會之傳聞

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ去年總保費破１億元，增１﹒５倍

綠竹生物（０２４８０）明起招股，入場費８４１４元

恒地（０００１２）必嘉坊．迎匯今加推單位，周五發售２８伙

保誠推出「衛星檢」及「隨身檢」一站式體檢服務

生力啤（００２３６）首季中港銷量正面增長，已上調樽裝產品價格

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國誠通發展集團（００２１７）附屬訂立售後回租協議

中國電力（０２３８０）主席賀徙榮獲中國產學研合作突出貢獻獎

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

３６１度（０１３６１）附屬等完成出資總額１１億元人民幣合夥企業

海豐國際（０１３０８）首季收入按年減少４１％至６﹒１億美元

潤邁德（０２２９７）ｃａＩＭＲ系統獲國家藥監局批准註冊

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

粵港澳公布１１０項「灣區標準」，涵蓋食品等２５領域

工信部表示盡快明確２０２３年後車購稅減免政策

廣東首季ＧＤＰ增４％，工業增加值增速轉正

中鋼協表示鋼鐵行業處下行區間，地產無復甦需求難提升

人社部表示３月底養老保險基金投資運營規模１﹒６萬億

今年畢業生就業壓力加大，人社部十項行動促就業創業

廣東首季製造業貸款餘額增近２６％，高於其他貸餘

工信部等８部門表示促進ＩＰｖ６＋融入重點行業

李強主持國務院專題學習稱牢握高質量發展首要任務

上海智臻智能起訴蘋果Ｓｉｒｉ侵權，索賠一百億人幣

肖捷稱開展特種設備安全法執法檢查，推動全面實施

天津發布上市企業三年倍增行動計劃，重點涵蓋四方面

人行１１５０億逆回購利率持平，淨投放９５０億；首季小額貸款餘額減至８７２２億元人民幣

習近平稱支持企業科技創新，促進民營經濟發展壯大

商務部表示外貿形勢仍嚴峻；有能力意願加入ＣＰＴＰＰ

中證監核發首批３４個企業債註冊批文，涉５４２億元

淘寶１億元人民幣成立淘天，經營範圍包括物聯網、區塊鏈、人工智能

中老泰鐵路首趟載貨返程班列運４１４噸泰國榴槤抵廣州

澳洲工商代表團訪華，尋求貿易投資機會

上海經信委副主任張英：提升千兆光網用戶規模

保障新能源車假日出遊有電，內地促景區加建充電設施

上金所提高部分黃金、白銀合約保證金比例及漲跌幅

內地現五一民宿毀約潮，攜程強調加強保障客人權益

杭州巨鯨系三家公司涉多項違規被罰

李佳琦等五主播因維權輿情突出遭點名：應重點監管

據報網易上海起訴暴雪，追討３億人幣欠款

上海數據交易所國際板正式啟動建設

廣東省長王偉中稱穩經濟政策要快、準、實

成都住房公積金主要業務開通數字人民幣功能

長沙今年將發放４０００萬元數字人民幣滿減消費券

廣東３月個人住房貸款扭轉去年３季度以來負增長態勢

珠海萬達港股ＩＰＯ延期獲銀團同意，償債壓力消除

昔日大數據第一股中昌數據「面值退市」已板上釘釘

紫晶存儲遭強制退市，中信建投牽頭設十億元賠付基金

逾２０家中小銀行存款利率下調，惟吸納存款優勢仍在

原中銀監處置非法集資辦公室主任劉張君涉違紀受查

傳曹德旺轟特斯拉惡意漲薪，福耀集團表示完全憑空捏造

外交部表示尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位

滬發改委表示推進新能源汽車發展，推進內河船舶電動化

全國社保基金理事會副理事長線上會見方舟投資ＣＥＯ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒６７％＜報１５６０２﹒９９點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日本自衛隊獲授權擊落飛過其領空的北韓軍用衛星

英國商業遊說組織ＣＢＩ決定暫停業務

經濟及外交制裁升級，俄羅斯與德國互逐外交官

加拿大公務員與政府談判無進展而令罷工進入第二周

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

不安全局勢加劇致全球軍費開支創歷史新高

新興市場債務前景光明，惟風險高國家債券被冷待

日本央行擬就數十年來的貨幣政策進行評估

歐洲央行官員表示利率已接近最高水平

美科技股升過龍，估值指標亮警告訊號

馬斯克表示不惜代價，實現生產全自動駕駛汽車

矽谷銀行遭接管後仍出現資金外流

瑞信第一季度出現６９０億美元資金外流

美國眾議院議長表示本周將通過政府債務上限法案

對沖基金持有的１０年期美國國債淨短倉創紀錄新高

比特幣價格明年或突破五萬美元

美法庭裁定Ｙｕｇａ版權被侵犯，須向Ｙｕｇａ賠償

分析指聯儲局或在下月加息２５基點後暫停加息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

若中國制裁美光，美國要求南韓不要填補中國晶片缺口

外長秦剛會見俄羅斯第一副外長，就中俄關係交換意見

美促韓企勿填晶片缺口，外交部呼籲有關國家明辨是非

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《ＡＩ熱潮》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

微軟總裁表示中國將是ＣｈａｔＧＰＴ主要競爭對手

百度（０９８８８）基於飛槳和文心大模型建立人工智能教育生態；據報啟動文心一言企業服務

內測，可製作ＰＰＴ等

快手（０１０２４）與人民大學高瓴人工智能學院成立聯合實驗室

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱大灣區城市優勢互補，今日進行最後一日行程

鄧炳強稱不應淡化遊行風險，２３條最遲明年完成立法

五一假期，高鐵往來西九至福田周四起增班次

西醫工會表示新冠患者每日增至多達十人，憂口服藥不足

張憶東稱美股或二次探底，港股添波動

旅議會料五一黃金周有約６０萬旅客訪港，僅及疫情前６成

東九龍擬引入「雲巴」，工程師：地面及架空空間不多

機電工程工會質疑港燈上周停電涉及後備電纜的說法

消息表示有青年團體申請將荃灣西如心酒店改為青年宿舍

許正宇稱下月赴韓國出席亞開行年會，繼續說好香港金融故事

金管局陳維民稱以數字人民幣作跨境支付工具在香港進行測試；歡迎更多大灣區企業和機構來港

進行綠色融資

陳茂波稱積極籌備港股通增加人民幣櫃台，探討優化跨境理財通；開心香港活動開支２千萬內，

冀驅趕鬱悶氣氛；料次季經濟較首季佳，消費強抵銷出口下行壓力

顧問機構ＩＳＳ建議匯控股東投票反對分拆亞洲業務計劃

黃迺元稱申辦五一遊行無本地或海外經費支持，暫無意撤申請

大灣區訪問團考察廣州淨水廠，中午與廣州市領導晉餐

１２５名確診考生到「指定試場」應考ＤＳＥ數學科

「開心香港」推多個美食市集，本周六３０元看電影

旅發局表示將舉行夏日海陸嘉年華，設水上舞台音樂會

中原表示十大屋苑周末錄９宗成交，４屋苑零成交

仲量聯行表示整體寫字樓空置率１０個月來首度回落

屋宇署表示２月批出１７份建築圖則及２２份入伙紙

深股通全日流出近３１億元，外資連續兩日淨流出；滬股通額度全日用近１３億元，外資淨流出

逾３８億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

