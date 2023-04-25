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25/04/2023 12:06

恒指低收３２４點報１９６３５，藥明瀉６％，舜宇石藥美團挫半成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》由於包括大型銀行業在內的企業財報優於預期，美股周一
（２４日）持穩。華爾街市場人士分析指出，由於未來經濟走向難料，投資者表現審慎，仍需更
多好消息才能帶動股市上行。道指收漲６６點；標普５００微升３點；納指收跌３５點。
　　港股下跌，恒生指數半日收報１９６３５，跌３２４點或１﹒６２％，主板成交
５２４﹒４３億元。恒生中國企業指數報６６０６，跌１２７點或１﹒８９％。恒生科技指數報
３８２４，跌１３７點或３﹒４６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３３７﹒４元，跌７﹒６元或２﹒２％，成交３０﹒４億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８４﹒０５元，跌２﹒８５元或３﹒２８％，成交２０﹒８５億元；美團收報
１３１元，跌６﹒６元或４﹒８％，成交１９﹒９５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、
阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　藥明生物（０２２６９）收跌６﹒３２％，報４６﹒７元，該股成交約１９４０萬股，涉資
９﹒１４億元，盤中高見５０﹒１元，最低見４５﹒８５元；舜宇光學科技（０２３８２）跌
４﹒９３％，收報８１﹒０５元；石藥集團（０１０９３）跌４﹒８９％，收報７﹒７８元。
　　另外，信義光能（００９６８）收跌４﹒７８％，報８﹒１６元；京東集團（０９６１８）
跌４﹒３４％，收報１３２﹒４元；中國生物製藥（０１１７７）跌４﹒３％，收報４﹒２３元
；百度（０９８８８）跌４﹒１％，收報１１６﹒９元。（ｋｙ）

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