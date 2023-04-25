《盤後部署》醫藥鋰礦股成重災區，平保失守２５０天線宜盡快離場

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指連續第三個交易日下跌，今日低開５６點，報１９９０３

。科技股方面，百度（０９８８８）低開１﹒４８％，報１２０﹒１元；阿里巴巴

（０９９８８）低開１﹒３８％，報８５﹒７元。業績股方面，首季盈利升３９％的新特能源

（０１７９９）低開５﹒５２％，報２０﹒５５元，首季多賺近２９％的青啤（００１６８）則

高開１﹒０５％，報８２元。

科技股跌幅擴大，美團（０３６９０）及京東（０９６１８）曾跌逾４％，連同阿里巴巴及

騰訊合共拖跌１４５點。醫藥股及鋰礦股崩盤，藥明生物（０２２６９）收市跌７﹒１２％，首

季純利升３２％的藥明康德（０２３５９）更大跌１１﹒０８％收市。另外，智利計劃將鋰礦國

有化，贛鋒（０１７７２）及天齊（０９６９６）收市分別挫６﹒９１％及８﹒４８％。

此外，內房及物管、汽車及內需板塊同樣見血，即使中石油（００８５７）、中海油

（００８８３）及中移動（００９４１）高收，亦無助收窄恒指跌幅。恒指在開市一個多小時後

已跌逾３００點，午後更一度跌４３２點至１９５２７，尾段走勢無甚起色。

恒指全日收報１９６１７，跌３４２點或跌１﹒７１％，主板成交１０６６﹒５７億元。國

企指數報６６０１，跌１３１點或跌１﹒９６％。恒生科技指數報３８２４，跌１３７點或跌

３﹒４６％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２６４，跌１０點或跌０﹒３２％，成交４９４２﹒４０

億人民幣。深證成份指數報１１１４９，跌１６８點或跌１﹒４８％，成交３１７１﹒０８億人

民幣。



＊平保績前繼續回軟＊



即將公布季績的平保（０２３１８）今日跟隨大市下跌，收市跌２﹒２８％，報５１﹒４５

元，該股成交約２５６０萬股，涉資１３﹒２４億元，盤中高見５２﹒５元，最低見５１﹒２５

元。

平保自從４月１８至２０日多次挑戰５５元皆未能成功向上突破，而受到監管部門要求保險

新開發產品定價利率降至３％的傳聞拖累，股價在４月２１日跌３﹒６４％，其後未能重現上升

動力。今日收市跌穿２０天線，距離３月中旬至４月初的橫行區底部４９﹒７５元愈來愈近。

由於大市繼續回調，市場又觀望平保業績，股價在接下來數天料下試４９元水平。持貨者宜

留意２５０天線，因為自去年１２月５日以來都未曾失守２５０天線，連續兩日收低於該線應盡

快離場。（ｅｒ）

