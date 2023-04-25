【國際要聞】美國國務卿布林肯：蘇丹交戰雙方同意停火三日

《經濟通通訊社２５日專訊》美國國務卿布林肯表示，蘇丹衝突雙方同意停火三天，進行和
平談判的可能性上升。布林肯在一份聲明中表示，經過兩天的激烈談判，蘇丹武裝部隊和快速支
援部隊ＲＳＦ的領導人，同意在蘇丹時間周二凌晨停火。始於４月１５日的衝突已經導致４２０
多人死亡。美國正與國際夥伴和蘇丹各團體合作，成立一個委員會來監督談判和永久停止敵對行
動。（ｊｆ）
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