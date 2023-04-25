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即市新聞

25/04/2023 08:59

【虛幣世界】以太幣升級後引來資金，有近逾１０億美元流入

　　《經濟通通訊社２５日專訊》消息指，自以太幣進行「上海」升級之後，解決了質押問題，
引來了資金不停流入，根據數字資產投資公司２１Ｓｈａｒｅｓ的分析師Ｔｏｍ　Ｗａｎ創建的
Ｄｕｎｅ　Ａｎａｌｙｔｉｃｓ數據儀表板，過去一周投資者將大約　５７１９５０個ＥＴＨ代
幣存入質押合約，價值超過１０億美元，這是以太幣質押近兩年半歷史中最大的每周代幣流入。
　　以太坊區塊鏈於４月１２日完成了備受期待的技術升級，通常稱為Ｓｈａｎｇｈａｉ或
Ｓｈａｐｅｌｌａ。該舉措首次實現了先前鎖定在質押合約中的代幣的提取。　這是繼去年
Ｍｅｒｇｅ之後的最後一個關鍵步驟，通過從基於挖礦系統中，利用抵押來完成網絡驗證交易的
過渡。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７４６８﹒６６元（美元．下同），跌０﹒１５％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８４１﹒９１元，升０﹒０１％；艾達幣報
０﹒３８２１元，跌０﹒３９％；瑞波幣報０﹒４６０４元，跌０﹒１３％。（ｕｌ）
　
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