【虛幣世界】以太幣升級後引來資金，有近逾１０億美元流入

《經濟通通訊社２５日專訊》消息指，自以太幣進行「上海」升級之後，解決了質押問題，

引來了資金不停流入，根據數字資產投資公司２１Ｓｈａｒｅｓ的分析師Ｔｏｍ Ｗａｎ創建的

Ｄｕｎｅ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ數據儀表板，過去一周投資者將大約 ５７１９５０個ＥＴＨ代

幣存入質押合約，價值超過１０億美元，這是以太幣質押近兩年半歷史中最大的每周代幣流入。

以太坊區塊鏈於４月１２日完成了備受期待的技術升級，通常稱為Ｓｈａｎｇｈａｉ或

Ｓｈａｐｅｌｌａ。該舉措首次實現了先前鎖定在質押合約中的代幣的提取。 這是繼去年

Ｍｅｒｇｅ之後的最後一個關鍵步驟，通過從基於挖礦系統中，利用抵押來完成網絡驗證交易的

過渡。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７４６８﹒６６元（美元．下同），跌０﹒１５％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８４１﹒９１元，升０﹒０１％；艾達幣報

０﹒３８２１元，跌０﹒３９％；瑞波幣報０﹒４６０４元，跌０﹒１３％。（ｕｌ）



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