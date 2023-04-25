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25/04/2023 12:05

《午市前瞻》恒指穿２５０天後難估底，旅遊股勢頹現勿沾手

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收報１９６３５，跌３２４點或１﹒６２％，主
板成交５２４﹒４３億元。恒生中國企業指數報６６０６，跌１２７點或１﹒８９％。恒生科技
指數報３８２４，跌１３７點或３﹒４６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３３７﹒４元，跌７﹒６元或２﹒２％，成交３０﹒４億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８４﹒０５元，跌２﹒８５元或３﹒２８％，成交２０﹒８５億元；美團收報
１３１元，跌６﹒６元或４﹒８％，成交１９﹒９５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、
阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊連敬涵：美國打壓拖累科技股表現＊
　
　　恒指連日陰跌，今早一度跌超過３００點，繼上月底以來再度失守２５０天線。香港股票分
析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，暫時的確不宜入市；近期資金審慎，大市成交只
有約１０００億元，昨日更不足千億，創幾個月以來新低。
　　他指，近期沽壓主要來自科技股，美國打壓消息引發強勁沽壓，拖累大市表現。如今缺乏好
消息，唯有寄望業績期有好消息帶動，否則，恒指跌穿２５０天線後難以估底。
　
＊博企失貴賓廳高峰難再＊
　
　　五一黃金周臨近，市場憧憬復常後首波旅遊熱潮，相關旅遊概念股有望帶動造好。但連敬涵
指出，炒作「五一」應該要更早部署，目前距離「五一」尚餘約一周，相關概念股如同程
（００７８０）及攜程（０９９６１）反而跌跌不休，反映市場對相關股份毫無憧憬，絕不宜現
時入手。
　　濠賭股同屬旅遊概念之一，走勢相對跑贏同程及攜程，但連敬涵同樣唱淡，指雖然賭收按年
增長幅度強勁，目前亦僅恢復至疫情前約四成，未來亦很難，甚至無可能百分百恢復至疫情前水
平，其一大主因是貴賓廳已全面關閉，博企一大盈利來源已不復再，未來幾乎已不可能再達到以
前的高峰，故中長線都不建議部署賭股。（ｈｃ）

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