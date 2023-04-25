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25/04/2023 09:27

【專訪】陶冬：金融若不穩，美元匯率今年或見９８

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美匯指數去年９月曾直逼１１５，但年初至今倒跌近２％。瑞
信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，如果出現金融
不穩，需要聯儲採取緊急措施的話，減息可能來得快而猛，美元匯率可能也因此出現一波急跌。
　
　　他表示，過去十八個月，美元走勢刷新了過去２０年的高位，背後邏輯是美國經濟強勁增長
和聯儲罕見的暴力加息，在１２個月裏，政策利率飆升５個百分點。進入２０２３年後，美國的
通脹勢頭得到遏制，勞工市場過熱情況也有改善，聯儲高官開始釋出加息周期接近尾聲的訊號。
市場預計ＦＯＭＣ　５月會議後，美國利率見頂，並在下半年有３－４碼的減息空間。
　
　　他續指，相對於美國，歐洲經濟受到能源危機的嚴重衝擊，一度滑向衰退的邊緣。但是隨著
今年能源價格的回落和能源供應趨穩，歐洲經濟穩中回升。雖然力度不強，好在整體向好，不確
定性下降。同時，歐洲貨幣當局對待逐漸顯現的工資上漲持更大的戒心，市場普遍預期歐洲央行
和英格蘭銀行今年加息力度大過美國、時間長過美國。至於日本，隨著央行更換掌門人，修改政
策只是時間的問題，市場利率上升應該只是時間的問題，而這個一定帶動為了收益而長期滯留海
外的企業資金、保險資金班師回朝。
　
＊美、歐、日經濟基本面此消彼長＊
　
　　從美、歐、日經濟增長勢頭和貨幣政策前景看，經濟基本面的此消彼長，帶動美元匯率進一
步下行。這個趨勢不難看出，關鍵看速度和力度。儘管目前美國中小銀行流動性危機，看來已經
回穩，未來一年看商業物業市場的風險。那裏空置率在大幅上升，按揭成本負擔加重，逐漸進入
債務到期高峰期。如果這個市場有點閃失，美元指數可能見９８。

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