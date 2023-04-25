【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒０９億元，買中移沽中芯

《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指低開５６點，報１９９０３點。最高跌４９點報

１９９１０點，最低跌４３２點報１９５２７點。恒指收報１９６１７點，跌３４２點或

１﹒７１％。

北水全日淨流入２１﹒０９億元，增加９８４﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是中國移

動（００９４１）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是

中芯國際（００９８１）、比亞迪股份（０１２１１）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１０６６﹒５７億元增加１０﹒６％。其中港股通成交２９３﹒９億元，佔總成交

２７﹒６％。



＊匯證維持中移動買入評級＊



匯證發表研報指，中國移動今年第一季服務收入按年增８﹒３％，ＥＢＩＴＤＡ和純利分別

增４﹒９％和９﹒５％；ＤＩＣＴ收入增長２３﹒９％至２９４億元人幣，繼續作為集團增長動

力。報告維持中移動Ａ、Ｈ股的「買入」評級，Ｈ股目標價維持８２元，Ａ股目標價則將１１３

元調升至１１６元人民幣，以反映Ａ股更高的溢價。

報告指，中移動上季表現大致符合預期，對集團未來的預測並未改變。該行與市場普遍預期

的差距主要來自對收入增長步伐的不同看法，市場預期集團今明兩年收入將分別增長８﹒４％和

７﹒３％，而該行預測則分別為６％和５﹒２％，認為相關差異源於設備銷售，其波動性相對較

大，惟對盈利和ＤＩＣＴ業務的增長影響較小。

中國移動升０﹒８９％報６７﹒９元，北水淨買入８﹒３億元；恒生中國企業跌１﹒８％報

６６﹒７２元，北水淨買入５﹒６億元；美團跌４﹒３６％報１３１﹒６元，北水淨買入１﹒９

億元。

中芯國際跌５﹒６５％報２１﹒７元，北水淨賣出２﹒３億元；比亞迪股份跌２﹒９６％報

２２３元，北水淨賣出２﹒２億元；藥明生物跌７﹒１２％報４６﹒３元，北水淨賣出１﹒８億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ８﹒２８

恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒６４

美團 （０３６９０） １﹒９０

中國石油股份 （００８５７） １﹒０６

中國聯通 （００７６２） ０﹒９１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中芯國際 （００９８１） －２﹒２５

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒２３

藥明生物 （０２２６９） －１﹒７７

建設銀行 （００９３９） －１﹒０９

騰訊控股 （００７００） －０﹒９７

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