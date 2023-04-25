【香港政情】李家超：五一遊行主辦方須確保活動不違反國家安全

《經濟通通訊社２５日專訊》行政長官李家超於行會前記者會表示，「五一」遊行或其他公
眾活動，主辦者要符合法律要求，符合國家安全、公共安全，亦不能侵犯他人自由，有序而不違
法。警務處處長在條例中有明確責任，要考慮這些因素，以考慮是否發出不反對通知書，以及是
否會加條件。（ｈｐ）
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