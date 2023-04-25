港交所：將於５月２日至１６日安排港幣－人幣雙櫃模式端對端測試

《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）向市場參與者發出通告，將於５月２日

至１６日期間（測試系統主機維護日除外），就港幣－人民幣雙櫃檯模式安排非強制性且免費的

端對端測試。

港交所在通告中稱，為協助交易所參與者進行測試，在港幣櫃檯之上將增設數個供測試用的

人民幣櫃檯。（ｂｉ）

