消息：新一期居屋推９１５４伙市價６２折出售，６屋苑觀塘佔３

《經濟通通訊社２５日專訊》消息指，房委會新一期全新居屋今年中接受申請，涉及６個屋

苑共９１５４伙，逾八成單位來自市區，為近年罕見。單位暫擬以市價六二折發售，售價介乎

１４９萬至４９４萬元，平均呎價介乎約６２８０至９３９０元，其中啟悅苑為今期平均呎價最

高的居屋項目。除了這批新單位外，房委會亦一併推售３９個因取消買賣協議而收回的單位。



＊第四季攪珠＊



據悉，上述６個屋苑中，秀茂坪安達臣道３個屋苑，即安麗苑、安楹苑及安樺苑提供共逾

３５００伙，啟德啟悅苑毗鄰宋皇臺站有２０００多伙，餘下的兆翠苑及朗天苑分別位於屯門及

元朗，提供近３６００伙。預計２０２５－２６年入伙，年中開始接受申請，第四季攪珠，明年

首季揀樓。



＊綠表申請人兩年內不得在港擁有住宅物業＊



同時，今期居屋白表家庭入息及資產限額擬分別為６﹒２萬及１４７萬元，單身人士減半，

兩者限額同樣較去年下調。房委會亦調整綠表人士持有物業的限制，與白表人士看齊，兩年內不

得在香港擁有住宅物業。

消息指，今期居屋擬以六二折推售，較上一期「居屋２０２２」五一折推售的折扣率為低，

主要因應私人住宅物業整體價格下跌，而「居屋２０２２」則有包括位於市區優越位置的單位。

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