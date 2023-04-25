【夜期時段】即月期指最新報１９５９４點，升１８點，低水２４點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９５８３點，升７點，低水３５

點，最新報１９５９４點，升１８點，低水２４點，合約成交３８９０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６５９８點，跌２點，低水３點，最新報６５９９點，跌１

點，低水２點，合約成交４５２張。

