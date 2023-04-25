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25/04/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９５９４點，升１８點，低水２４點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９５８３點，升７點，低水３５
點，最新報１９５９４點，升１８點，低水２４點，合約成交３８９０張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６５９８點，跌２點，低水３點，最新報６５９９點，跌１
點，低水２點，合約成交４５２張。

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