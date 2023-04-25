《再戰明天》尹錫悅與拜登會面，平保港交所招行中海外公布業績

《經濟通通訊社２５日專訊》尹錫悅與拜登會面，及平保港交所招行中海外公布業績，料為

周三（２６日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，韓國總統尹錫悅在華盛頓與美國總統拜登會面。周三本港時間

３：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在監管報告會議做介紹性發言。晚上

８：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯出席德爾斐經濟論壇。８：１５ｐｍ，德國經濟和氣候

保護部長哈貝克召開記者會，發表對德國經濟的春季預測。９：４５ｐｍ，歐洲央行監管委員會

委員Ａｎｎｅｌｉ Ｔｕｏｍｉｎｅｎ在監管報告會議做總結性發言。



＊澳洲公布ＣＰＩ，美國公布耐用品訂單＊



數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季消費者物價指數，季率升幅料由

１﹒９％收窄至１﹒３％，年率升幅料由７﹒８％收窄至６﹒９％；３月消費者物價指數年率升

幅料由６﹒８％收窄至６﹒５％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３月耐用品訂單，料由下滑

１％改善至升０﹒７％；３月批發庫存月率升幅料維持於０﹒１％。

在本港，明日公布業績的公司有：中國平安（０２３１８）、港交所（００３８８）、招行

（０３９６８）、中海外（００６８８）等。（ｗａ）

