  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/04/2023 19:17

《再戰明天》尹錫悅與拜登會面，平保港交所招行中海外公布業績

　　《經濟通通訊社２５日專訊》尹錫悅與拜登會面，及平保港交所招行中海外公布業績，料為
周三（２６日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，韓國總統尹錫悅在華盛頓與美國總統拜登會面。周三本港時間
３：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在監管報告會議做介紹性發言。晚上
８：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯出席德爾斐經濟論壇。８：１５ｐｍ，德國經濟和氣候
保護部長哈貝克召開記者會，發表對德國經濟的春季預測。９：４５ｐｍ，歐洲央行監管委員會
委員Ａｎｎｅｌｉ　Ｔｕｏｍｉｎｅｎ在監管報告會議做總結性發言。
　
＊澳洲公布ＣＰＩ，美國公布耐用品訂單＊
　
　　數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季消費者物價指數，季率升幅料由
１﹒９％收窄至１﹒３％，年率升幅料由７﹒８％收窄至６﹒９％；３月消費者物價指數年率升
幅料由６﹒８％收窄至６﹒５％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３月耐用品訂單，料由下滑
１％改善至升０﹒７％；３月批發庫存月率升幅料維持於０﹒１％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：中國平安（０２３１８）、港交所（００３８８）、招行
（０３９６８）、中海外（００６８８）等。（ｗａ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話25/04/2023
「開心香港」連串活動推出兼五一假期臨近　本地消費股邊隻可吼？
人氣文章中國故事25/04/2023
《神州經脈》政治局會議料本周召開　不動產全面實現統一登記
人氣文章香港要聞25/04/2023
消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至3千元，店舖阻街罰6千
人氣文章香港政情25/04/2023
劉兆佳料區議會設委任和間選議席，直選議席不足一半
人氣文章香港要聞25/04/2023
消息：新一期居屋推9154伙市價62折出售，6屋苑觀塘佔3
人氣文章財經熱話25/04/2023
俄羅斯財長:中俄逾七成貿易結算已轉為本幣結算
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金