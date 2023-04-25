【香港要聞】李家超冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟

《經濟通通訊社２５日專訊》政府昨日公布「開心香港」活動，行政長官李家超在行政會議

前記者會表示，隨著「開心香港」活動啟動，未來幾個月將在不同地區舉辦不同活動，包括大型

美食市集及全港戲院日等，創科機構也會舉辦多元活動，希望透過多姿多彩的活動，加上新一輪

消費券派發，市民能開開心心，並提振香港經濟。（ｂｎ）

