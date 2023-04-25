《本港經濟》出口貨值連跌１１個月，３月跌１﹒５％遜預期

《經濟通通訊社２５日專訊》本港出口貨值連跌十一個月。政府統計處宣布，今年３月商品

整體出口貨值為３６７２億元，按年下跌１﹒５％，雖然跌幅較２月的８﹒８％收窄，但仍比市

場預測回升０﹒１％差。３月商品進口貨值為４０７８億元，按年跌０﹒６％，勝２月跌

４﹒１％，但比預期升２﹒５％遜色。３月份錄得有形貿易逆差４０６億元，相等於商品進口貨

值的１０％。



＊首季出口貨值按年跌１７﹒７％＊



今年第一季的商品整體出口貨值較去年同期下跌１７﹒７％。同時，商品進口貨值下跌

１２﹒７％。今年第一季錄得有形貿易逆差１１１６億元，相等於商品進口貨值的１０﹒６％。

經季節性調整的數字顯示，截至今年第一季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升

０﹒８％。同時，商品進口貨值上升３﹒３％。



＊先進經濟體增長減慢，料續令香港出口受壓＊



政府發言人表示，今年３月商品出口貨值按年進一步下跌，儘管跌幅放緩。輸往內地的出口

繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。輸往美國及歐盟的出口回復增長。展望未來

，先進經濟體的增長減慢，會繼續令香港的出口表現受壓，但內地經濟復甦加快，加上香港與內

地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。政府會密切留意情況。（ｃｌ）





