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即市新聞

25/04/2023 16:28

《小傳日記》反轉豬肚就係屎，網易暴雪終於要庭上對峙！

　　《小傳日記》網易（０９９９９）同暴雪多年感情一朝斬纜，但係剪不斷理還亂，時隔幾個
月仲係糾纏不清。最新有內媒報道，網易子公司上海網之易準備將暴雪告上庭！據講網之易要求
暴雪還返３億人仔「掟煲費」。
　　呢３億人仔「掟煲費」，主要係因為分手之後，暴雪唔肯揹起國服玩家嘅退款義務，拒絕向
網之易支付國服退款相關費用，差唔多成億人仔。而呢３億人仔就包括：網之易已全額支付嘅《
魔獸世界》等等停服遊戲嘅退款、未售遊戲商品庫存嘅預付款項同幾款未開發遊戲嘅預付保證金

　　雖然網之易就上海出律師信，不過有律師就話，通常中資外資合作都會事先包定底，萬一有
咩事可能係喺兩間公司所在地以外嘅地方進行仲裁，如果當初有傾好，係咁上海法庭就唔可以開
審。
　　不過據消息人士話，暴雪對於網之易發爛渣仲未有正式嘅回應，不過有行業人士提到，兩間
公司合作前傾好嘅協議都好ｆｉｒｍ，就算而家好似有爭拗，但係其實拗到嘅位都唔係咁多，只
係分手後難免嘅拉拉扯扯。
　　而網易都唔係第一次發爛渣，之前暴雪曾經喺停運前一星期，同網易講數話可唔可以拖多半
年先，等暴雪搵到人接手代理之後先真正分手。面對咁嘅「渣男」要求，網易直頭出公告鬧暴雪
係「騎牛搵馬」、「離婚唔離身」等等，所以最後都無傾得成任何條件。其實分手之後，遊戲玩
家對於呢對冤家都無咩好理，反正要棄坑嘅一早經已跳曬槽現其他ｇａｍｅ，佢哋再點嘈都係浮
雲啦，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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