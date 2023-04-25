《小傳日記》反轉豬肚就係屎，網易暴雪終於要庭上對峙！

《小傳日記》網易（０９９９９）同暴雪多年感情一朝斬纜，但係剪不斷理還亂，時隔幾個

月仲係糾纏不清。最新有內媒報道，網易子公司上海網之易準備將暴雪告上庭！據講網之易要求

暴雪還返３億人仔「掟煲費」。

呢３億人仔「掟煲費」，主要係因為分手之後，暴雪唔肯揹起國服玩家嘅退款義務，拒絕向

網之易支付國服退款相關費用，差唔多成億人仔。而呢３億人仔就包括：網之易已全額支付嘅《

魔獸世界》等等停服遊戲嘅退款、未售遊戲商品庫存嘅預付款項同幾款未開發遊戲嘅預付保證金

。

雖然網之易就上海出律師信，不過有律師就話，通常中資外資合作都會事先包定底，萬一有

咩事可能係喺兩間公司所在地以外嘅地方進行仲裁，如果當初有傾好，係咁上海法庭就唔可以開

審。

不過據消息人士話，暴雪對於網之易發爛渣仲未有正式嘅回應，不過有行業人士提到，兩間

公司合作前傾好嘅協議都好ｆｉｒｍ，就算而家好似有爭拗，但係其實拗到嘅位都唔係咁多，只

係分手後難免嘅拉拉扯扯。

而網易都唔係第一次發爛渣，之前暴雪曾經喺停運前一星期，同網易講數話可唔可以拖多半

年先，等暴雪搵到人接手代理之後先真正分手。面對咁嘅「渣男」要求，網易直頭出公告鬧暴雪

係「騎牛搵馬」、「離婚唔離身」等等，所以最後都無傾得成任何條件。其實分手之後，遊戲玩

家對於呢對冤家都無咩好理，反正要棄坑嘅一早經已跳曬槽現其他ｇａｍｅ，佢哋再點嘈都係浮

雲啦，請請！



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