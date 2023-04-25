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25/04/2023 16:16

恒指低收３４２點報１９６１７，藥明收瀉逾７％，信義光能挫７％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》由於包括大型銀行業在內的企業財報優於預期，美股周一
（２４日）持穩。華爾街市場人士分析指出，由於未來經濟走向難料，投資者表現審慎，仍需更
多好消息才能帶動股市上行。道指收漲６６點；標普５００微升３點；納指收跌３５點。
　　港股下跌，恒生指數下午一度跌逾４３０點，低見１９５２７，全日收報１９６１７，跌
３４２點或１﹒７１％，主板成交１０６６﹒５７億元。恒生中國企業指數收報６６０１，跌
１３１點或１﹒９６％。恒生科技指數收報３８２４，跌１３７點或３﹒４６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３３８﹒４元，跌６﹒６元或１﹒９１％，成交７０﹒５６億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒１元，跌２﹒８元或３﹒２２％，成交４７﹒６５億元；美團收報
１３１﹒６元，跌６元或４﹒３６％，成交４０﹒８１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股
、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊中石油逆市收升２％＊
　
　　藥明生物（０２２６９）收跌７﹒１２％，報４６﹒３元，該股成交約３４９３萬股，涉資
１６﹒３３億元，盤中高見５０﹒１元，最低見４５﹒８５元；信義光能（００９６８）跌
６﹒８８％，收報７﹒９８元；中芯（００９８１）跌５﹒６５％，收報２１﹒７元；石藥集團
（０１０９３）跌５﹒６２％，收報７﹒７２元。
　　中國生物製藥（０１１７７）收跌４﹒７５％，報４﹒２１元；金沙（０１９２８）跌
４﹒４７％，收報２７﹒８元；信義玻璃（００８６８）跌４﹒３５％，收報１４﹒０６元；舜
宇光學科技（０２３８２）跌４﹒２２％，收報８１﹒６５元；聯想集團（００９９２）跌
４﹒１９％，收報８﹒０１元；京東集團（０９６１８）跌４﹒１２％，收報１３２﹒７元。
　　另外，中石油（００８５７）逆市收升２﹒１１％，報５﹒３３元，該股成交約１﹒７０億
股，涉資９﹒０４億元，盤中高見５﹒３８元，最低見５﹒２３元。（ｋｙ）

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