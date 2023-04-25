【聚焦人幣】人幣中間價貶１２點子連兩跌，報６﹒８８４７

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８４７，
較上個交易日跌１２點子，兩連跌，上個交易日報６﹒８８３５。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８８４７ ＋１２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒６１０９ ＋４６１﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１３５７ －２５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７７２ －０﹒４０
１英鎊╱人民幣 ８﹒６０３９ ＋３６５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６１３３ ＋６２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２５００ ＋２２１﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１６５４ ＋４０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒７６１１ ＋４３６﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０８６８ ＋２５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２７ －１７﹒３０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８２７４ －１５０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６３６１ ＋８０﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒３５００ ＋３６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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