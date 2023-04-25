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25/04/2023 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價貶１２點子連兩跌，報６﹒８８４７

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８４７，
較上個交易日跌１２點子，兩連跌，上個交易日報６﹒８８３５。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８８４７　　＋１２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒６１０９　＋４６１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１３５７　　－２５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７７２　　　－０﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６０３９　＋３６５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６１３３　　＋６２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２５００　＋２２１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１６５４　　＋４０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７６１１　＋４３６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０８６８　　＋２５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４２７　　－１７﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒８２７４　－１５０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６３６１　　＋８０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒３５００　　＋３６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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